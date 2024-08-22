　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

斷言民眾黨2028、2026選戰無望　郭正亮揭原因：還有當初的風潮？

▲▼柯文哲競選團隊於總統大選政治獻金申報說明。（圖／記者湯興漢攝）

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／記者湯興漢攝）

記者郭運興／台北報導

民眾黨主席柯文哲深陷政治獻金爭議，而前新竹市長高虹安涉貪停職退黨、立委黃珊珊遭停權3年，也讓外界對於民眾黨未來兩大選戰充滿討論。對此，前立委郭正亮21日預言，民眾黨2028年總統、2026年縣市長非常難！柯現在不僅沒有2024當初的風潮，又在國民黨依舊保有基本盤的情況，要說服別人轉投給他，也沒有人會相信，而且不論候選人多優秀，在只有1席的選舉，要靠個人勝選，完全不管藍綠，是不可能的。

郭正亮於網路節目《下班瀚你聊》表示，如果假帳疑雲，沒有資金跑到口袋，那僅會單純影響黨的形象、柯文哲的治國能力，所以到目前都還只是屬於「管理問題」。

郭正亮認為，所以這次爭議對民眾黨的影響，是2028年柯文哲沒機會、而2026年縣市長也沒機會，但不分區立委與地方議員，努力的空間還是存在。

郭正亮指出，台灣獨立參選的人，參選第二次比第一次票數還高的有誰？所以這是不可能的事，而上次總統大選，國民黨候選人侯友宜在不被看好的情況，還是排在第二，證明國民黨依舊保有基本盤，這已經是定數。

郭正亮說，柯文哲2028年要再說其他人民調低，說服別人轉投給他，這種話也沒有人會相信了，而且他現在還有2024年當初的風潮嗎？政治學還是有科學成分，不是嘴上喊喊就有。

郭正亮再說，而2026年民眾黨只能專注議員選舉，黃珊珊已經被停權，就算無黨籍參選，也沒有黃國昌的人氣，一定會更弱，選舉三要素，「候選人、政黨、政策」，不可能僅憑一個就能當選。

郭正亮提到，黃國昌若參選新北市，依照近期民調，基本上也不可能會贏，就算是柯文哲第二次連任台北市長，在沒有民進黨推薦下，也只贏3000多票。

最後，郭正亮總結，選舉事實上還是有定數，不論候選人有多優秀、出類拔萃，在只有1席的選舉，要靠個人就勝選，完全不用管藍綠，是不可能的，所以2028年總統、2026年縣市長非常難！

▼黃珊珊、黃國昌。（合成圖／記者許靖騏攝）

▲▼黃珊珊、黃國昌。（合成圖／記者許靖騏攝）

ET快訊
林郁婷開始學化妝　談交友條件：先過教練這關
北捷車廂「請求支援」　乘客崩潰尖叫！真相曝光
快訊／大學校園9F墜樓　男子死亡
黃仁勳不來台灣！現身總部與台灣小球員傳接球
趙正平與小22歲空姐登記結婚　非常期待有小孩
百戶社區交屋「貸款下不來」　第一線勸：乖乖排隊等

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

美前聯合國大使分析台灣、中國道德差異　建議超前部署面對侵略

重申朱立倫所提「2D戰略」　DNC國民黨訪團稱獲美軍事議員認同

避免總預算遭重大刪減　卓榮泰下令部會首長主動與立委溝通

行政院通過114年度施政計畫　賴清德首個年度計畫深具重要性

新青安「各唱各的調」！　李彥秀批政策亂：犧牲2300萬老百姓權益

立委林宜瑾涉詐領助理費案100萬交保　台南政壇藍綠反應大不同

板橋幼兒園疑餵藥案調查報告出爐　監院糾正新北市政府多項違失

823戰役勝利66週年！70老兵重返金門　金防部官兵熱烈迎接

否認調查「限貸令」　財政部：公股銀行須遵守央行、金管會規定

拿「歷屆第一夫人」提醒陳佩琪！　黃揚明批貴婦賞屋：害了柯文哲

強運哥在120格中1抽中手機　「編號001」店員、女友都傻眼

【飲料大盜】搭車發現縫縫冒出一隻小手手XD

李洋跳三振舞超慌亂：人生好難～　曝王齊麟比賽遲到「會撒嬌補償」

惹火孫鵬狄鶯？拳王韓森道歉　不滿遭帶風向嗆孫安佐擂台見

年輕人做殯葬業月收8-9萬！　15年同業曝「有空敢衝就可」

許光漢當兵了！軍方證實「已報到」　兵期曝光「受訓21天＋服替代役1年」

媽學抖音撒嬌道歉片　兒受不了秒鞠躬道歉

虎斑貓聽爸聲音秒跑門前　喵叫迎接下班：你回來了

搞笑演繹單身太久後交男友　女被牽手...本能反折超尷尬

超級藍月2024首亮相　NASA：距地球最近位置

美前聯合國大使分析台灣、中國道德差異　建議超前部署面對侵略

重申朱立倫所提「2D戰略」　DNC國民黨訪團稱獲美軍事議員認同

避免總預算遭重大刪減　卓榮泰下令部會首長主動與立委溝通

行政院通過114年度施政計畫　賴清德首個年度計畫深具重要性

新青安「各唱各的調」！　李彥秀批政策亂：犧牲2300萬老百姓權益

立委林宜瑾涉詐領助理費案100萬交保　台南政壇藍綠反應大不同

板橋幼兒園疑餵藥案調查報告出爐　監院糾正新北市政府多項違失

823戰役勝利66週年！70老兵重返金門　金防部官兵熱烈迎接

否認調查「限貸令」　財政部：公股銀行須遵守央行、金管會規定

拿「歷屆第一夫人」提醒陳佩琪！　黃揚明批貴婦賞屋：害了柯文哲

止步32強跟球拍無關！　王楚欽嘆：扛不住奧運3項賽才是問題

網傳鋼琴家控衛武營放鳥　簡文彬還原4年前始末：不知他心心念念

歐普拉現身全代會！轟范斯「無孩貓姑婆論」：火災我們也會救貓咪

台AV女優胎尼「拚二度出道」！　苦練日文鬆口認了：確實是想

美前聯合國大使分析台灣、中國道德差異　建議超前部署面對侵略

夏季太陽毒辣辣！營養師：防曬食物吃起來　西瓜、莓果都入榜

南投縣人本交通教育宣導列車開跑　深入大街小巷推廣友善交通環境

摩洛哥旅行玩什麼！跳脫日韓進階地球玩家　探訪各種好萊塢取景地

第一次！義大利航艦靠泊日本　將進行聯合訓練

製造日期印「詳見包裝」不直接寫出！專業人士給答案 熊熊驚：原來如此

超愛擦地的傑克羅素犬　用力推動抹布模樣認真

政治熱門新聞

抄襲丟碩士！李眉蓁重讀成功畢業

高虹安被控誣告判10月！黃揚明：這法官很討厭她

快訊／李孟諺小三發聲明向正宮道歉　駁金屋藏嬌、始亂終棄

陳佩琪證實「曾看過上億豪宅」

林宜瑾爭議起底　曾遭控介入他人婚姻

他一大早跑到柯家噴漆：一家都賊

金門縣議長洪允典遭提罷免　內政部：最晚9月16日議員投票

林宜瑾涉詐助理費！5人交保、12人請回

引眾怒！楊植斗嗆愛爾達「空手套白狼」　球評：這麼好賺怎沒人搶？

人事卡關！原任考委「加班」提前請辦明年國考　多場國考仍未解套

行政院通過114年度總預算　將撥補台電1000億、勞保1300億

轟柯文哲這點　名嘴：想不清楚就玩完了

前瞻第五期預算703億全舉債　水環境、城鄉建設佔大宗

付款高峰期！明年國防預算6470億創新高　國防部：GDP3%是目標

更多熱門

相關新聞

曾被柯文哲酸「靠爸住帝寶」　連勝文說話了

曾被柯文哲酸「靠爸住帝寶」　連勝文說話了

近期民眾黨主席柯文哲深陷近假帳風波，又爆出老婆陳佩琪為了兒子去看1.2億豪宅，讓不少網友想起2014年柯文哲曾酸自己的選戰對手連勝文「靠爸住帝寶」的言論，如今迴力鏢又甩到自己頭上。國民黨副主席連勝文今（22日）被問及此事時表示，「柯先生不管是買房、賣房，甚至看房，只要不違法，我作為國民黨副主席這個身分，沒有任何興趣評論。」

「白內帳」重擊　民眾黨難再起

「白內帳」重擊　民眾黨難再起

傳被柯文哲詢問辭立委　黃珊珊澄清

傳被柯文哲詢問辭立委　黃珊珊澄清

傳曾要黃自行辭立委　柯避回問題

傳曾要黃自行辭立委　柯避回問題

陳佩琪證實「曾看過上億豪宅」

陳佩琪證實「曾看過上億豪宅」

關鍵字：

2028總統大選柯文哲2026九合一選舉黃珊珊黃國昌民眾黨

讀者迴響

熱門新聞

「英國比爾蓋茲」遺體找到了　與18歲女兒卡床墊中

下周開學又放2天假！萬人見「行事曆這1天」更抓狂

珊珊將大迴轉！　各國路徑曝

即／大廠拒接對岸軍工訂單　副董帶百人出走接單

王齊麟跟內褲賣家自誇「我是大蟒蛇」

史上最正三寶！她險釀車禍道歉融化眾人

鋼琴家控合作放鳥　衛武營回應了

鋼琴家後墜亡　生前曝悲慘身世：撒旦奪走了我的右手

脂肪肝沒了！她靠「戒吃1早餐」　半年佛系剷肉7公斤

「吉伊卡哇悠遊卡」炒到1500元　官方讓黃牛哭出來

整間店都韓國人「狂掃20盒伴手禮」！店員傻：別亂買

黃仁勳不來了！　缺席「台灣機器人展」原因曝光

許光漢入伍！爆成功嶺長官下3禁令

鋼琴家直播後墜樓亡！姊接噩耗急奔醫院相驗

房貸限貸令炸開！　房市專家友人爆「斷頭殺出」

更多

最夯影音

更多

強運哥在120格中1抽中手機　「編號001」店員、女友都傻眼

【飲料大盜】搭車發現縫縫冒出一隻小手手XD

李洋跳三振舞超慌亂：人生好難～　曝王齊麟比賽遲到「會撒嬌補償」

惹火孫鵬狄鶯？拳王韓森道歉　不滿遭帶風向嗆孫安佐擂台見

年輕人做殯葬業月收8-9萬！　15年同業曝「有空敢衝就可」

熱門快報

營養美味番薯好處多多

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面