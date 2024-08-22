斷言民眾黨2028、2026選戰無望　郭正亮揭原因：還有當初的風潮？

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／記者湯興漢攝）

記者郭運興／台北報導

民眾黨主席柯文哲深陷政治獻金爭議，而前新竹市長高虹安涉貪停職退黨、立委黃珊珊遭停權3年，也讓外界對於民眾黨未來兩大選戰充滿討論。對此，前立委郭正亮21日預言，民眾黨2028年總統、2026年縣市長非常難！柯現在不僅沒有2024當初的風潮，又在國民黨依舊保有基本盤的情況，要說服別人轉投給他，也沒有人會相信，而且不論候選人多優秀，在只有1席的選舉，要靠個人勝選，完全不管藍綠，是不可能的。

郭正亮於網路節目《下班瀚你聊》表示，如果假帳疑雲，沒有資金跑到口袋，那僅會單純影響黨的形象、柯文哲的治國能力，所以到目前都還只是屬於「管理問題」。

郭正亮認為，所以這次爭議對民眾黨的影響，是2028年柯文哲沒機會、而2026年縣市長也沒機會，但不分區立委與地方議員，努力的空間還是存在。

郭正亮指出，台灣獨立參選的人，參選第二次比第一次票數還高的有誰？所以這是不可能的事，而上次總統大選，國民黨候選人侯友宜在不被看好的情況，還是排在第二，證明國民黨依舊保有基本盤，這已經是定數。

郭正亮說，柯文哲2028年要再說其他人民調低，說服別人轉投給他，這種話也沒有人會相信了，而且他現在還有2024年當初的風潮嗎？政治學還是有科學成分，不是嘴上喊喊就有。

郭正亮再說，而2026年民眾黨只能專注議員選舉，黃珊珊已經被停權，就算無黨籍參選，也沒有黃國昌的人氣，一定會更弱，選舉三要素，「候選人、政黨、政策」，不可能僅憑一個就能當選。

郭正亮提到，黃國昌若參選新北市，依照近期民調，基本上也不可能會贏，就算是柯文哲第二次連任台北市長，在沒有民進黨推薦下，也只贏3000多票。

最後，郭正亮總結，選舉事實上還是有定數，不論候選人有多優秀、出類拔萃，在只有1席的選舉，要靠個人就勝選，完全不用管藍綠，是不可能的，所以2028年總統、2026年縣市長非常難！

▼黃珊珊、黃國昌。（合成圖／記者許靖騏攝）