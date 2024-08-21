金門機場火災警報大響鐵門全降下　數百乘客受困30分鐘全嚇傻

▲▼金門機場今日下午突然警鈴大作，鐵門緩緩降下。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚／金門報導

金門尚義機場於今（21）日下午4時40分左右，警鈴突然大響，西側大廳的鐵捲門突然降下，將數百名旅客困於內部，引發恐慌。情況經過約30分鐘後，由航空站工作人員緊急處理並排除狀況，結束了這場虛驚，幸無人員受傷。

對此，金門機場表示，航廈外候機室因旅客誤觸火警警報系統，導致立榮與華信報到櫃檯間之防火鐵捲門自動下降（緩降未傷及旅客），航空站駐站消防設備維護商，於16時26分截獲消防受信總機訊號，16時42分航站消防、機電及消防等相關人員，前往現場依SOP確定係誤觸事件確認無異狀後，約17時00分排除現場狀況，期間對航班運作無影響。

目擊民眾表示，當時他們正在西側大廳等待搭機，突然間警鈴大響，整面鐵捲門就直接降下將他們困在裡面，非常震驚。有些正在立榮航空櫃台辦理劃位的旅客看到鐵門突然下降，嚇得立刻逃跑。所幸情況迅速被排除，未影響到登機時間。

機場工作人員表示，此次事件可能是由於旅客誤觸消防警鈴導致鐵捲門同時下降。這個設計原本是為了在火災發生時進行防火、防煙。然而，也有可能是由於機械或系統故障引起的。詳細原因正在進一步調查中。