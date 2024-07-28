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社會 社會焦點 保障人權

金門機場砸椅傷人涉2罪送辦！70歲男奔喪後返台　沒補到位怒動手

▲▼民眾因為補不到位，拿椅子砸地勤。（圖／翻攝金門航空站聯合補位直播網）
▲70歲的楊姓男子喝酒補返台機位，最後一班沒補上氣得怒砸塑膠椅。（圖／翻攝金門航空站聯合補位直播網）

記者邱中岳、林名揚／台北報導

強颱凱米襲台，導致許多航班停飛大亂，27日晚上8時許，金門機場有大批民眾需要疏運，但1名男子卻突然持塑膠椅朝補位櫃台砸去，導致立榮航空地勤人員受傷，據指出，砸椅傷人的70歲楊姓男子因從台灣前往金門奔喪，之後要返台卻遇上大批候補人潮，又因為喝酒情緒不穩，所以才會做出脫序行為。

警方調查，70歲的楊姓男子是金門人，平時定居在台灣本島，在凱米來襲前飛往金門奔喪，沒想到遇到強颱凱米攪局，所以只能在27日晚上8時許到金門機場補位返回台灣本島，但是因為補位太久，加上楊姓男子本身有喝點酒，所以情緒失控，持塑膠椅朝補位櫃台砸去。

▲▼有許多民眾補不到位，夜宿金門機場。（圖／記者林名揚翻攝）

▲70歲的楊姓男子酒後跑到金門機場補返台機位，最後一班沒補上，竟怒砸塑膠椅。（圖／記者林名揚翻攝）

▲▼有許多民眾補不到位，夜宿金門機場。（圖／記者林名揚翻攝）

塑膠椅當場砸中立榮航空的地勤人員手部，航站人員也立刻制止其行為並且通知航警到場處理，事後立榮航空地勤人員提出傷害告訴，航警局也依照相關規定，將楊姓男子依傷害、民航法等罪嫌函送地檢署偵辦。

據悉，楊姓男子當天有酒後前往機場補位排隊，因為沒有補上最後一班飛機，所以才會做出脫序行為，事後也由親友到機場將楊姓男子帶走，並在28日清醒後再度前往機場補位，並順利候補上機位返回台灣。

立榮航空今天做出聲明強調，絕不容許任何危害員工及作業安全行為，也會保護員工免於在職場上被傷害的恐懼，對於該名旅客不理性的暴力行為，將會依法處理。

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