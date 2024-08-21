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桃園市新任衛生局長出爐　聯新醫院副院長賈蔚出線

▲桃園市新任衛生局長人選今天出爐，市府宣布由聯新國際醫院副院長賈蔚接任。（圖／翻攝自聯新醫院網站）

▲桃園市新任衛生局長人選今天出爐，市府宣布由聯新國際醫院副院長賈蔚接任。（圖／翻攝自聯新醫院網站）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市政府衛生局長劉宜廉即將出任衛福部健保署副署長，桃園市政府今（21）日宣布，新任衛生局長由聯新國際醫院副院長賈蔚接任。新任衛生局長賈蔚畢業於國立台大醫學系，擁有台大管理學院EMBA商學組碩士學位，目前正於輔仁大學商學所攻讀博士，賈局長具有專業醫學知能與深厚管理專才，於桃園在地醫院深耕20餘年，市長張善政期待借重其專業經驗，持續守護桃園市民的健康。

桃園市新聞處長羅楚東指出，衛生局劉宜亷任內依循張善政市長指示，積極推動桃園擴大肺癌篩檢、偏鄉智慧醫療、補助弱勢兒童施打腸病毒71型疫苗等政策，同時擴大桃園醫療量能，面對蘇丹紅、進口蛋混充本土液蛋等重大食安問題時，亦領先全臺積極查緝，均讓市民相當有感。

由於劉宜廉即將出任衛福部健保署副署長職務，新任衛生局長由賈蔚出任，賈局長曾任敏盛醫院副院長、聖保祿醫院急診醫學科主任、敏盛醫院大園分院院長、馬偕醫院主治醫師等職務，擁有豐富學經歷。

羅楚東強調，桃園是六都中最年輕的城市，人口亦持續成長，維護市民健康福祉，促進桃園醫療永續發展，一直是市府團隊努力的方向，市長張善政希望賈局長能發揮所長，除延續既有政策外，亦能善用科技，建置優質的公共衛生及醫療保健智慧服務網絡，打造桃園成為智慧健康暨科技友善的幸福城市。

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