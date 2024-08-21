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嘉市警一分局警銀合作　每月通報近30件詐騙！攔阻金額近千萬

▲▼ 嘉市一分局警銀合作，打造攔阻詐騙行動網 。（圖／嘉義市警局一分局提供）

▲嘉市一分局與轄區行庫、郵局等金融機構警銀合作，成功打造攔阻詐騙行動網 。（圖／嘉義市警局一分局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府警察局第一分局積極與轄內金融機構聯繫，定期向金融機構宣導最新防詐資訊、更新詐騙手法，若接獲金融機構通報有民眾臨櫃辦理提(匯)款業務疑似遭詐騙，警方會迅速派員前往關心及協助。本分局自與金融機構建立即時通報群組，每月前往金融機構表揚並感謝阻詐有功行員，同時關心第一線行員協助攔阻詐騙所面臨的困難，建立更堅固的攔阻詐騙行動網。

▲▼ 嘉市一分局警銀合作，打造攔阻詐騙行動網 。（圖／嘉義市警局一分局提供）

一位陳姓民眾於本轄區金融機構臨櫃提領500萬現金，經行員委婉關心提領用途，民眾僅表示要做為投資使用且不願透露相關投資標的，態度強硬拒絕行員關心，過程中經行員無意間察覺該民眾疑似要與人相約當面交付千萬現金，行員隨即察覺有異，速通報警方前往協助。警方緊急聯繫該民眾家人到場，協助釐清財務使用狀況，在警方與金融機構聯手下成功攔阻民眾交付千萬現金，民眾家人皆對警方及熱心行員表示感謝。

▲▼ 嘉市一分局警銀合作，打造攔阻詐騙行動網 。（圖／嘉義市警局一分局提供）

本分局自建立與轄區內銀行打擊詐騙「LINE通報群組」，每月通報攔阻件數近30件，每月攔阻金額可達近新臺幣1000萬元，警方對於打擊詐騙行動責無旁貸，藉由群組與金融機構密切聯繫，編織更堅固的打擊詐騙攔阻行動網。
嘉義市政府警察局第一分局分局長吳正文提醒民眾，「虛擬投資詐騙多，面交現金萬萬不通!」，請民眾勿輕信他人指示投資虛擬貨幣，在面對金融機構關心也請保持理性與耐性，必須多次查證以防止遭詐騙，警方將秉持強勢執法決心，保障民眾財產安全！

▲▼ 嘉市一分局警銀合作，打造攔阻詐騙行動網 。（圖／嘉義市警局一分局提供）

 
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嘉義市警局第一分局詐騙

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