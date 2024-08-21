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韓國爆紅「壓扁可頌」法國人嚇傻！超商開賣升級版「3件77折」

▲▼韓國熱銷「壓扁可頌餅乾」升級，超商獨家開賣。（圖／業者提供）

▲韓國熱銷「壓扁可頌餅乾」推出升級版，據悉法國人被外型嚇到，卻一試成主顧，如今來台在超商獨家開賣。（圖／業者提供）

記者林育綾／台北報導

韓國熱銷「壓扁可頌餅乾」在先前引進時就被搶購一空，連法國人試吃都為之驚艷，如今升級版再度回歸超商開賣，無論是當作下午茶點心，或夾著冰淇淋在周末配電影都適合，10月1日前在7-ELEVEN 獨家優惠「兩件8折、3件77折」。

SUNFRIEND MOUTH「壓扁可頌麵包餅乾」先前在台開賣時，就引發民眾好奇心，短時間銷售一空。此次產品升級，除了包裝改版外，外層糖衣更濃郁，而壓扁烤過的可頌麵包，酥脆中帶有可頌麵包蜂巢感結構，咬下去能感受到麵包、奶油、糖衣的香氣四溢。

▲▼韓國熱銷「壓扁可頌餅乾」升級，超商獨家開賣。（圖／業者提供）

▲韓國熱銷「壓扁可頌餅乾」，法國人被外型嚇傻，但試吃後也說好吃。（圖／業者提供）

團隊更趁暑假，將升級版產品帶到可頌麵包的故鄉法國，挑戰法國人味蕾，不少法國人第一眼對於「壓扁可頌麵包餅乾」的外型感到非常詫異，但品嚐後紛紛表示，除了有可頌麵包的香氣外，吃起來也很像傳統的法式蝴蝶餅，薄、酥、脆口感和香氣，讓人一試成主顧，忍不住直呼「好吃！」

此波升級版「壓扁可頌麵包餅乾」回歸，目前在全台7-ELEVEN獨家開賣，原價單件69元，即日起至10月1日任選兩件8折、3件77折。

▼升級版「壓扁可頌餅乾」升級，再度於7-11 超商獨家開賣。（圖／業者提供）

▲▼韓國熱銷「壓扁可頌餅乾」升級，超商獨家開賣。（圖／業者提供）

另外，全聯甜點品牌We Sweet近來與「芋の專門家清原Taro Yuan」強強聯手，雙強品牌打造4款聯名新甜點，包括「芋頭蒸果子」、「芋見重乳酪」、「芋頭涼糕」、「芋頭奶蓋布蕾」，使用清原芋頭丁入餡製作，8月23日至9月19日開賣，特價55元至139元之間。

▲▼全聯芋頭季We Sweet和清原聯名，推出全新甜點、麵包。（圖／全聯提供）

▲全聯芋頭季We Sweet和清原聯名，推出全新甜點、麵包。（圖／全聯提供）

而過往的人氣暢銷芋頭甜點，也隨著芋頭季回歸，像是芋頭大福、芋頭涼果子、芋見幸福千層，還有全聯消費者最愛的四大天王的捲類蛋糕「芋泥冰心捲蛋糕」，都是芋頭控必吃。

而全聯的「閱讀麵包READ BREAD」也和「清原Taro Yuan」聯名，推出2款新麵包「芋泥餐包」、「芋泥肉鬆華爾滋」，嚴選台灣在地芋頭製成的芋泥製作，當早餐、下午茶都美味，銅板價35元、39元就能嚐鮮。

▲全聯「閱讀麵包READ BREAD」也與清原聯名，推出2款銅板價麵包。（圖／全聯提供）

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