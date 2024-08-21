阿爾及利亞開告了！JK羅琳13天未發文　網友抓包：偷刪留言

▲現在有網友發現，JK羅琳已經整整13天沒發文，並刪除27條不利留言。（翻自X平台）

圖文／鏡週刊

日前巴黎奧運舉辦期間，我國拳擊女將林郁婷與阿爾及利亞女將哈利夫（Imane Khelif），都遭到《哈利波特》作者JK羅琳以及特斯拉創辦人馬斯克發文諷刺「是XY染色體男性」，之後哈利夫委任律師，在法國對JK羅琳與馬斯克提出法律訴訟。現在有網友發現，JK羅琳已經整整13天沒發文，並刪除27條不利留言。

哈利夫委任律師包迪（Nabil Boudi）日前向媒體指出，已在9日針對「網路霸凌」，在巴黎進行法律訴訟程序，相關文件已送至巴黎檢察官辦公室，而且提告的對象就包括JK羅琳與馬斯克。包迪強調，這起訴訟將會透過調查，找出發動仇女、種族主義與性別歧視的始作俑者；另一方面，也會聚焦在網路私刑霸凌的源頭。

但就有網友發現，JK羅琳的X平台自7日發文之後，至今就沒再發布新文章，她的最後一篇推文是提到穆斯林移民問題。換句話說，JK羅琳已經整整13天沒在X平台上發文。除此之外，外國網友也紛紛指出，JK羅琳似乎已經刪除27則不利的網路留言與回應。

這次強力支持哈利夫的阿爾及利亞國家足球隊，也轉發相關推文訊息，更在X平台上貼出「超大杯台灣珍奶」的照片，諷刺JK羅琳「後續有好戲可看」。另外也有網友說：「就是心虛了，才會刪留言。」、「刪文也沒用，我相信網友們都有截圖了。」、「司法打敗魔法。」、「害我想喝珍奶了。」



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