克莉芙開告！法國調查馬斯克、JK羅琳「網路騷擾」　罪成最高判5年

▲克莉芙在66公斤級賽事中，以5比0完勝中國選手楊柳奪金。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

阿爾及利亞拳手克莉芙（Imane Khelif）在巴黎奧運捲入性別爭議風波後，對JK羅琳和馬斯克提出刑事訴訟，指控他們涉嫌做出「嚴重網路騷擾」。隨後，法國檢方宣布就克莉芙提出的網路霸凌申訴展開調查，而涉事嫌犯一旦罪成，將被處以2至5年的監禁，以及3萬至4.5萬歐元（約新台幣106萬至160萬元）的罰款。

據法新社報導，國際拳總（IBA）去年以性別測試發現XY染色體為由，取消了克莉芙與台灣拳后林郁婷參加世錦賽的資格。儘管國際奧委會（IOC）事後認定克莉芙和林郁婷可以女性身份參賽，但2人在巴黎奧運還是面臨了不少性別質疑。

▲馬斯克、JK羅琳都被列在起訴書中。（圖／達志影像／美聯社）

《哈利波特》作者JK羅琳在義大利選手卡里尼（Angela Carini）退出和克莉芙的比賽後，於社群平台X發文指出，「我們看到一個男人毆打了女人」；隨後馬斯克也轉發另一則貼文，聲稱「男人不屬於女子運動」，類似言論不斷在網上發酵。

上周，克莉芙委任律師布狄（Nabil Boudi）對「社群平台X上的網路霸凌」在巴黎進行法律訴訟程序。從布狄向巴黎檢察官辦公室提交的訴訟文件可見，克莉芙指控網路騷擾者進行「厭惡女性、種族主義和性別歧視」的攻擊，而JK羅琳、馬斯克等都被列入了起訴書。

▲相較於克莉芙的憤而提告，林郁婷表示自己已用奧運金牌證明自己，無需再透過法律向他人證明什麼。（圖／記者林敬旻攝）

布狄指出，這項調查的目的是揭露幕後主使，並追究那些在網上散播仇恨言論、煽動網路暴力者的責任，「這項訴訟不僅是為克莉芙的個人權利而戰，更是為了捍衛公平正義。」

巴黎檢察官辦公室證實當局收到了克莉芙方面的投訴，而打擊危害人類罪和仇恨犯罪辦公室也在13日正式對這起「基於性別的網路騷擾、基於性別的公開侮辱、公開煽動歧視和公開侮辱他人」的指控展開調查。ABC報導指出，根據法國法律，網路騷擾的罪行一旦成立後，所有涉事人員將被處以2年至5年的監禁，以及3萬至4.5萬歐元的罰款。