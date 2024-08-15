綠黑網友PO孩子照！遭嗆「柯粉都該抄家滅族」　他要提告了

▲親綠網友公審綠黑網友的家庭照，突然出現匿名帳號嗆「柯粉都該抄家滅族」。（圖／翻攝threads）



記者鄒鎮宇／綜合報導

一名自稱綠黑的男網友日前在社群分享剛出生的孩子，沒想到竟被親綠的匿名帳號公審，吸引偏激網友留下「誰叫他爸是柯粉，本該抄家滅族」等言論。對此，綠黑網友也決定蒐證並諮詢律師是否可以提告。

一名親綠的網友日前在threads平台上，不斷發文攻擊一名自稱綠黑的男網友，將其過去的社群貼文、照片一一截圖公審。其中，男網友於2023年4月30日PO出的孩子出生限時動態，也被使用螢幕錄影轉，許多網友也看到文章涉及孩子而勸其刪文。

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▲匿名帳號不斷與其他網友筆戰。（圖／翻攝threads）



沒想到，一隻匿名帳號asd26312直接在文章下方留言「搞不懂為啥要叫他刪文？誰叫他爸是柯粉，本該抄家滅族」，並開始與網友筆戰，「柯粉的小孩十之八九也是柯粉，抄家滅族哪裡有問題？直接扣帽子，你才是小草吧」、「唉…現在台派都是看風向在選邊站的嗎？只要是逆風的發言都會被切割、攻擊，可以理解史書華想為臺灣出份力卻被罵的狗血淋頭的心情了」。

另外，親綠網友也將asd26312的留言置頂並讚揚，「這太頂了，不能只有我看見」、「他如果事後反悔就去提告，但他是公眾人物保證敗訴，而且我會反告誣告，其餘人的留言，我沒辦法限制其他人要說什麼話」。

▲政治立場不同的網友也看不下去。（圖／翻攝threads）



網友看完紛紛留言，「即使是反串，還是封鎖全部按讚這種缺德留言的人了，太噁心」、「網軍的爛反串」、「自己看看民族主義養出什麼怪物出來」、「你真的有問題欸 要不要去看醫生」、「因為政治立場跟你不同就要抄家滅族，這是人能說出來的話嗎」、「跟小孩什麼關係？有夠缺德沒水準！用這種假帳號去公審一個嬰兒，自己也怕丟臉是吧⋯一個家長的政治立場，並不代表小孩，還抄家滅族？這種沒人性的話也敢說」。

針對這兩名網友的言論，綠黑網友表示，他已經全部截圖了，也詢問完法律人的意見，目前已鎖定幾項罪可提告，「雖然他們的行為很噁心，但我們還是保持自己心平氣和就好，他們的所做所為自然是會有應報的。被他們氣到，虧的還是我們自己」、「這幾天會陸續找一些專業人士詢問，目前已確定民法刑法好幾條都有中」。