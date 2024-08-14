阿爾及利亞選手開告！　起訴書點名馬斯克、JK羅琳「網路霸凌」

▲克莉芙在66公斤級賽事中，以5比0完勝中國選手楊柳奪金。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

阿爾及利亞拳后克莉芙（Imane Khelif）在捲入性別風波後，仍在奧運女子拳擊66公斤級賽事一舉奪金，並在賽後透過律師表示，決定針對網路上的騷擾採取法律行動。她的律師透露，包含作家J. K.羅琳（J.K. Rowling）、特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）等名人，都在起訴書中被點名。

根據《紐約郵報》報導，克莉芙委任律師布狄（Nabil Boudi）表示，他們將針對「社群平台X上的網路霸凌」在巴黎進行法律訴訟程序，目前已向巴黎檢察官辦公室提交相關訴訟文件，包含J. K.羅琳、馬斯克都被列在起訴書中。

▲馬斯克、J. K.羅琳都被列在起訴書中。（圖／達志影像／美聯社）

布狄指出，這起訴訟是針對社群平台X，依據法國法律意味著是身分不明的人，這確保檢方擁有充分自由度調查所有可能涉案人士，包含匿名寫下仇恨言論的其他用戶，J. K.羅琳、馬斯克都在社群平台X發表相關霸凌言論，因此可能會受到調查。

美國前總統川普（Donald Trump）也可能被調查，布狄表示，「川普發了推文，所以無論他是否在起訴書中被點名，他都不可避免地會作為起訴的一部分受到調查。」

J. K.羅琳在義大利選手卡里尼（Angela Carini）退出和克莉芙的比賽後，於社群平台X發文指稱，「我們看到一個男人毆打了女人。」馬斯克也轉發了另一則貼文稱，「男人不屬於女子運動。」

川普則是在自家媒體「真實社群」（Social Truth）發文，附上克莉芙與卡里尼比賽照片，並寫下「我會讓男人無法參與女子運動！」