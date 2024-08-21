「東岸商場OT案」基市府4連勝　藍議員：罷免訴求無正當性

▲基市議員挺謝國樑，批「罷樑」沒有正當性。（圖／基隆市國民黨團提供，下同）

實習記者歐承翰／台北報導

東岸商場爭議為基隆市長謝國樑罷免案的導火線，相關訴訟市府在法院及行政院財政部認證之下獲得四連勝，國民黨基隆市議員藍敏煌、俞叁發與郭美秀今（21日）召開記者會怒批，民進黨與罷樑團體操弄「東岸商場OT案」做為罷免訴求已失去正當性，更反批NET強佔市產，侵害市民權益。

藍敏煌指出，謝國樑上任後，依法重新招標東岸商場OT案，NET因為沒有得標挾怨報復，讓原本只是一個單純且成功的促參案被模糊焦點，加上民進黨從中央到地方傾全黨持續攻擊醜化導引之下，演變成後來挺NET、反謝國樑的風向，最後更成為發起罷免案的政治陽謀。

俞叁發提到，大日公司以與基隆市府簽的五年OT合約，卻以ROT方式轉租NET十年，完成增建後，這些增建部分的產權理應移交給基隆市府，但前市長林右昌卻默許這一切發生，黑箱的決策過程令人匪夷所思。

郭美秀強調，基隆市府基於現今明確契約關係的乙方（微風），優先保證履約關係能正常運行，如未履約，極可能破壞基隆市府信譽，造成企業不願至基隆投資。她進一步指出，市府四連勝顯示當初罷免案的緣由，即東岸商場爭議性不復存在，故罷免案失去其正當性。

針對民團與民進黨質疑謝國樑市長點交東岸商場的行為是強盜，藍敏煌說，現在法院已明確判決東岸商場為市產，謝國樑市長團隊依法點交行為並無不法，反而是NET強佔市產，侵害市民權益。

藍敏煌呼籲，罷免案已成定局，將於10月13日舉行投票，基隆市民應理性面對這場罷免選舉，用不同意罷免反制民進黨的惡質操作，避免台灣陷入一連串的罷免潮。