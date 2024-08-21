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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

宣示國民黨參與反罷免「聖戰」　連勝文：謝國樑不收錢也不A錢

▲國民黨副主席連勝文代理朱立倫主持中常會。（圖／翻攝自國民黨直播）

▲國民黨副主席連勝文代理朱立倫主持中常會。（圖／翻攝自國民黨直播）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨主席朱立倫目前人正在美國出訪，除了參加全美同鄉會僑界活動外，也會到史丹佛大學拜訪學界與科技界人士，而今（21日）的國民黨中常會如期舉行，由副主席連勝文主持。連勝文表示，基隆市長謝國樑每天戰戰兢兢的認真工作，也很努力實踐對基隆所承諾的各項政策。「一不收錢，二也沒有A錢」，所以沒有任何正當性來進行這樣惡劣的罷免行為，呼籲所有黨內同志參與這場「聖戰」。

連勝文認為，這次罷免是反改革力量的匯聚，民進黨過去八年來一黨獨大，透過侍從資本主義所形成龐大利益團體的反撲，就是為了要「重選」，民進黨不願意面對、不接受國會少數的現況，所以要把整個棋局「翻桌、翻掉」，棋局弄亂之後想要重選。連勝文強調，這次牽一髮而動全局，反惡罷的重要工作不只是以國民黨為主，是結合所有在野黨陣營，進行改革力量與反改革力量的對決，也是捍衛台灣民主的關鍵戰役。

連勝文說，民進黨推動這次惡劣罷免行為還有很重要目的，就是要以此過程脅迫、威脅立法委員，如果未來敢通過任何會衝擊到民進黨龐大的金錢利益，或影響民進黨權力布局的做法，就馬上在國會議員的選區推動罷免，「唇亡齒寒、牽一髮而動全局」，民進黨把基隆當作是權力布局的破口，國民黨絕對不能讓他們實現。

連勝文指出，這次罷免投票，很多民眾到現在都以為不出來投票，就是幫助謝國樑，但剛好相反，懇請大家動員基隆的親朋好友，一定要積極出來，投下「反對罷免」。
 

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