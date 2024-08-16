安比颱風進逼！東京迪士尼提早閉園　羽田、成田機場750航班取消

▲今年第7號颱風「安比」正朝日本關東地區前進。（圖／翻攝自日本氣象廳）



記者張方瑀／綜合報導

今年第7號颱風「安比」正朝日本關東地區前進，日本氣象廳指出，安比已在上午9時增強為「強烈颱風」，千葉縣在中午左右就會進入暴風範圍，位於當地的迪士尼樂園也宣布，將提早到下午3時關閉；東京羽田機場和成田機場已取消750多個航班，幾乎處於關閉狀態。

綜合日媒報導，安比16日上午增強為強烈颱風，目前正以每小時20公里的速度，從東京八丈島東北方110公里的海面朝北移動，中心最大風速達每秒45公尺，中心半徑130公里以內將出現每秒25公尺以上暴風，千葉縣在中午左右就會進入暴風範圍。

氣象廳指出，關東地區將颳起強風，包含東京都、伊豆群島、東北與東海地區將出現暴雨；特別是茨城縣、栃木縣、群馬縣、琦玉縣、千葉縣、東京23區、多摩地區、伊豆群島、神奈川縣和山梨縣，在今天晚間將出現線狀降雨，須嚴防土石流、淹水等災情。

▲東京羽田機場、成田機場共取消約750個航班。（示意圖／達志影像／美聯社）



從今天（16日）下午開始，東京羽田機場、成田機場共取消約750個航班，JAL日航和ANA全日空共取消了281個國內航班、37個國際航班，讓機場幾乎處於關閉狀態。

▲位於千葉縣的東京迪士尼樂園宣布提早關門 。（圖／達志影像／美聯社）



另外，位於千葉縣的東京迪士尼樂園也宣布，今天（16日）東京迪士尼樂園和迪士尼海洋樂園，將提早至下午3時關閉；儘管兩座樂園今早照常開放，但部分遊樂設施和遊行受到天氣影響暫時停止。

JR東海指出，東海道新幹線全面取消16日來往東京至名古屋的路線，山陽新幹線也全面停止運行；JR東日本則從16日上午11點左右開始停駛東北、上越、山形新幹線的部分列車。

東京電力最新消息指出，截至16日上午10時，關東地區約有1060戶家庭停電，包含千葉縣多古町、東金市、三武市和香取市共580戶，東京町田市則有480戶停電。