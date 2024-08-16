「菜鳥被問薪水」爆尷尬　過來人曝1招：同事秒閉嘴

▲原PO好奇，被同事問薪水該怎麼迴避。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

一樣的工作，同事之間的薪水多少會有差異！一名網友透露，前主管領高薪卻又非常擺爛，因此他憤而離職，而最近找到新工作，原PO也意識到薪水高低，就怕影響別人的看法，因此好奇被問薪水該怎麼回避？文章曝光後，許多人都回，「直接回最低薪資」，或是「先反問對方多少，他不敢回就自動閉嘴了！」

一名男網友在Dcard表示，因為是職場菜鳥，前主管常常丟一堆鳥事或破事給他處理，若不慎出包還被拖下水，早就讓原PO懷恨在心。直到發年終時，原PO意外得知主管的薪水，且老闆還私下加碼2個月紅包，讓原PO感到不平衡，便毅然決然離職。

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有了上述經驗後，恰好最近又找到新工作，因此讓他開始意識到薪水會影響別人的看法，因此好奇拋問「同事問薪水的話，該怎麼回避？」

底下網友熱議，「你就說公司規定不能討論薪水，同事之間做的事一樣，薪水差300～1000元一定會不平衡」、「保密協議可能不方便透露」、「先反問對方多少，他不敢回就自動閉嘴了」。

有網友也直呼「薪水少報」來解決尷尬，「問他多少，然後報比他-1000～2000元」、「我都會故意說很低，讓對方可憐我，但常常後來發現是事實」、「我都直接回最低薪資」、「問都是27460元」。