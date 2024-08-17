做小傳產公司會計3個月「打雜兼保母」她傻了　一票有感：快逃

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

「被當女傭使喚感覺很不好。」一名女網友應徵一間小傳產公司的會計，結果做了才發現，不僅要包辦大小雜事，還被老闆嬤使喚要接孫子回家、照顧小孩，忍不住萌生離職念頭。看到貼文後，許多人紛紛看傻，「快逃」、「還不快離職，在等啥」、「為何只是萌生離職念頭而已？要是我第一天就閃人了好嗎？」

女網友在匿名公社發文「該不該離職？」說她應徵進去才知道是家族公司，工作的地方是一間小傳產公司，目前做了3個多月，職稱是會計，「但幾乎大小雜事都包，一個月（薪水）3萬快4萬。」最近，老闆嬤還要她下午4點時去幼兒園報到，接老闆弟弟的小孩回家，並要她等對方回家才能下班。

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可老闆弟除了前2天有正常下班，之後都超過6點半才回家，她等於變相加班。此外，老闆嬤還要她買點心給小孩吃，甚至還要她陪讀，「但半個月的點心錢都不補給我，雖然是小錢，心裡還是很不舒服，還有小孩才中班，筆都拿不好，要怎麼好好教？」

她也擔心，這段時間也不知道會不會算加班費，「實在不想這樣做白工。」原PO就很猶豫到底要不要離職，因為公司會計就只有兩個人，「如果連我也離職，這樣會不會太不厚道？」她也直嘆，「薪水跟別人比是不錯，但被當女傭使喚感覺很不好。」

看到貼文後，許多人紛紛看傻，「我以前也有過當會計要幫忙接小孩，一周後我就走人了，我的工作是會計不是保母」、「我年輕的時候也是都要負責接送小孩，還要打掃整個辦公室跟廁所，我是會計助理」、「趕快離職別再留戀了。」不過，也有網友認為，「錢給到位，一切好談！」「個人覺得，只要薪水有到位，都可以考慮一下。」