屏東男心情不佳開車外出　家人聯繫不上急壞…警花10小時找到

▲屏東警分局大同派出所警員林冠名及張志裕找到林男 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東市林姓男子心情不佳，開車外出，家人聯繫不上相當擔心，向屏東警分局求助，員警利用車牌辨識系統及手機定位，經10餘小時找到車輛，車內無人，趕緊到附近尋找，終於找到在散心的他，帶回派出所聯絡家人帶返家。

屏東警分局大同派出所日前晚上接獲報案，報案人稱其家人(林姓男子、35歲)傳訊告知要駕車外出後無法聯繫，心急如焚地到派出所求警方協助尋找。

員警獲報後立即通知線上警網在轄區各道路來回尋找，並利用智慧科技系統以車牌及手機號碼定位查詢大略位置，直至隔日上午，警員林冠名及張志裕於屏東市河濱公園內發現他開的車輛，立即上前查看，發現車內無人但窗戶全開。

員警徒步擴大於周遭尋找，不久即看到他平安無事在路上行走；他表示，近日工作壓力大，心情不佳而至河濱公園散心，林員及張員則安撫他，如遇問題應冷靜處置，也可請求相關單位或家人協助幫忙及協調，勿因一時衝動做出不可挽回之事，隨後將他帶返所並通知家屬至所處理。

分局長蔡培元表示，員警展現同理心積極利用各種方式尋找失蹤人口，協助闔家團圓為警察為民服務的宗旨。呼籲民眾切勿因一時誤會或困難而離家出走，甚至造成無法挽回的遺憾，若有任何需要可撥打張老師專線1980，將會協助處理情緒及各項生活適應上的困擾。