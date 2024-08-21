娃娃機夾3C產品「保證取物」手法曝　37歲女被逮搜出6包毒品

記者邱中岳／台北報導

北市警局中正一分局介壽路派出所警員接獲報案，有娃娃機台遭人用強力磁鐵「保證取物」，讓機台台主損失1200元，警方鎖定嫌犯住處後上門逮人，正巧在門口遇到女竊賊，並在包包裡面搜出各類毒品，直接將女竊賊帶回派出所偵訊。

警方調查，日前北市中正區衡陽路有一家夾娃娃機店，1名台主在裡面擺放3台娃娃機，裡面擺放許多商品供民眾選夾，37歲楊姓女子先將商品夾到娃娃機出口附近，摸著娃娃機窗門，商品就順勢掉落到出口。

▲楊女「保證取物」手法曝光，利用強力磁鐵吸出娃娃機台裡的3C產品。(圖／記者邱中岳翻攝）

台主發現，楊女利用強力磁鐵將3C產品吸往洞口取物，立刻通知警方處理，並告知警方楊女以這樣的手法「保證取物」，包括充電線、無線充電基座以及行動電源等物品，總價值約1200元，警方掌握監視器畫面追人，鎖定楊女出沒在北市中山區林森北路附近。

警方8月前往楊女位於北市中山區林森北路住處附近埋伏，當場看到走在路上的楊女，並上前逮人，還在楊女身上搜出毒品咖啡包6包、安非他命、愷他命、大麻各1包及吸食器等違禁物，訊後依照毒品、竊盜罪嫌送辦。

▲楊女除了以強力磁鐵吸出娃娃機台裡的3C產品，警方逮人還加碼搜出毒品。(圖／記者邱中岳翻攝）

據悉，楊女行為還不只一樁，曾經在4月也以同樣的手法在桃園犯案，目前全面清查是否有其他夾娃娃機台台主受害，也呼籲台主踴躍出面指認。