　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

出庭與前夫眼神無交流！　理科太太耍冷：感情不好才離婚

記者黃哲民／台北報導

「理科太太」陳映彤被控擅自用吳姓前夫John的病史隱私打家事官司，涉犯《個人資料保護法》，台北地院今（16日）開庭，陳、吳首度出庭對戰，陳女仍不認罪，法官諭知今年（2024年）10月4日再開庭。陳女受訪時再度耍冷，提醒大家可以開始準備普渡，鬼月要小心一點，至於庭訊和前夫兩人眼神幾乎沒交流，她說「唉唷！我們就是感情不好，才會離婚啊！」

▲▼「理科太太」陳映彤被前夫「前理科先生」吳家宇John控告違反《個資法》，雙方16日首度到台北地院親自出庭對戰。（圖／記者黃哲民攝）

▲「理科太太」陳映彤（左）被前夫John控告違反《個資法》，16日雙雙出庭。（圖／記者黃哲民攝）

吳男專程回台出庭，這是他和陳映彤首度為本案在法庭同框，開庭前被記者發問，他揮手說「I don't understand, sorry！」意指他沒法用中文對談，神情相當憔悴。開完庭再被問到「Do you still love her？（你還愛著她嗎？）」他果斷回答1個字「No！」

▲▼「理科太太」陳映彤被前夫「前理科先生」吳家宇John控告違反《個資法》，雙方16日首度到台北地院親自出庭對戰。（圖／記者黃哲民攝）

▲「理科太太」陳映彤被前夫「前理科先生」吳家宇John（如圖）控告違反《個資法》，雙方16日首度到台北地院親自出庭對戰。（圖／記者黃哲民攝）

庭訊中，吳男請求委任律師兼任翻譯，獲得法官准許，並聲請傳喚本件諮商心理師作證，及勘驗他手機裡他和諮商師對話紀錄，還原當時他提供個人用藥紀錄與病史，屬於醫療個資，檢方也聲請吳男作證。

陳映彤依然不認罪，表示本案紙條是陪吳男在台灣做心理諮商，事前因吳男託她協助在台取得藥物，把用藥紀錄與病史告訴她再轉告諮商師，諮商快結束時，諮商師叫她進去諮商室，把寫有她轉告內容的紙條給她，說「來，這個給妳」。

陳映彤說，諮商師當時沒講給這張紙條要幹嘛，她認為諮商師不能開藥、也不能建議開什麼藥，紙條寫的應該不算病歷或醫療個資，何況是她告訴諮商師的，後來跟吳男打家事官司，律師問她有無證據，她找出這張紙條，在不公開審理的家事案提供法官判斷，沒違反《個資法》的犯意與犯行。

另一面，陳映彤聲請勘驗前夫上網公開自己病史的YouTube影片，並勘驗她自己手機，證明本案紙條上的內容都是對方告知。

因吳男本月（8月）底將回美國、預計今年12月才可能再來台，法官諭知今年10月4日下午3點30分開庭，先勘驗陳映彤聲請的內容。

▲▼「理科太太」陳映彤被前夫「前理科先生」吳家宇John控告違反《個資法》，雙方16日首度到台北地院親自出庭對戰。（圖／記者黃哲民攝）

▲「前理科先生」John開完庭被問到是否還愛「理科太太」，他果斷回答「No！」（圖／記者黃哲民攝）

陳映彤開完庭面對記者採訪，推稱今天沒什麼新資訊，不過「今天好像就可以開始普渡了，大家記得，鬼月小心一點，小心一點！」被問到庭訊中，和吳男幾乎沒有眼神交流，她頓了一下說「唉唷！我們就是感情不好，才會離婚啊！」她還戲稱自己退休了，隨即澄清是在開玩笑，她的頻道仍會更新。

本案源於陳女和吳男2021年12月經法官調解離婚、結束5年婚姻後，仍為夫妻剩餘財產分配等問題在北院打家事官司。吳男發現陳女2022年8月向家事案法官主張他因病無法照顧家人，所提證據赫然是1張寫有他病史和用藥資料隱私的紙條。

▲▼「理科太太」陳映彤被前夫「前理科先生」吳家宇John控告違反《個資法》，雙方16日首度到台北地院親自出庭對戰。（圖／記者黃哲民攝）

▲「理科太太」陳映彤開完庭被問到與前夫「前理科先生」John同庭眼神無交流，嘆說「就是感情不好，才會離婚」。（圖／記者黃哲民攝）

吳男告陳女未經他同意、擅自使用他的個資，並在訴訟中對他做不利主張。檢方查出這是台灣1位諮商心理師託陳女轉交吳男，以便吳男在台灣尋找相關醫師，諮商心理師出庭作證表示，從未同意陳女將吳男這些隱私資料用於打官司。

檢方認為陳女本案舉動，不符合《個資法》例外可使用他人個資的法定事由，起訴她涉犯違法利用他人特種個人資料罪嫌。陳女承認用這張紙條內容主張吳男不適任監護人，她「經過律師的指導」，送交家事案法官當成證據協助判斷，也沒拿給什麼奇怪的人看，應符合《個資法》但書不罰規定。

ET快訊
賽車場晚間大火！鐵皮屋外「火煙狂竄」
內湖女屋主南下奔喪　他無家可歸闖空門得手40萬

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／台南民宅瓦斯氣爆火警　1人燒傷送醫

基隆5月大女嬰疑遭保母虐待！「腦出血」癱軟　救活恐成植物人

嘉義賽車場晚間大火！鐵皮屋外「火煙狂竄」　消防員搶救中

內湖女屋主南下奔喪　他無家可歸闖空門得手40萬

活潑嫩妹遭潛水教練侵犯！嚇到逃出墾丁民宿　私處驗出DNA

逢甲商圈恐怖車禍！吊車逆向「撞上休旅車」　民眾嚇壞圍觀

快訊／台鐵事故！高雄男騎腳踏車闖平交道「血肉噴飛」亡

太魯閣號撞石頭「少年鐵軌堆石釀禍」　移送少年法庭

快訊／台南黃金海岸船屋1女落水　無生命跡象搶救中

3女柬埔寨陪酒被逼賣淫！她條件差轉賣做詐騙　女經紀兩度無罪

2歲典典寶寶上學爆哭：我要回家QQ　趙小僑曝一周變化「比劉子銓好XD」

行人過斑馬線遭「輾過腳跟」　痛到秒蹲下...駕駛0減速離開

統神拳擊機測試拳頭威力　打出「學生妹軟拳」嚇傻

《拳上》統神狂吼：我叫你閉嘴！　蹦闆「打輸退自媒體」再岔賭百萬

香蕉戴帽見荔枝椿象卵　老婆驚呼：蛋孵化了...

花蓮老師地震緊抱幼童　用身體護住：太專業！

出國父母狂放閃到處親　2女兒被當腳架狂翻白眼

Lisa自曝「喝5杯會Twerk整晚」　抱怨被泳知忽略：根本不是我粉絲！

提醒溪流「白泡區」藏危機！　教練：穿救生衣都不一定浮起

Jisoo跟著瑟琪到SM練舞：很有趣！　虧在YG地下練習室「有點像老鼠」

快訊／台南民宅瓦斯氣爆火警　1人燒傷送醫

基隆5月大女嬰疑遭保母虐待！「腦出血」癱軟　救活恐成植物人

嘉義賽車場晚間大火！鐵皮屋外「火煙狂竄」　消防員搶救中

內湖女屋主南下奔喪　他無家可歸闖空門得手40萬

活潑嫩妹遭潛水教練侵犯！嚇到逃出墾丁民宿　私處驗出DNA

逢甲商圈恐怖車禍！吊車逆向「撞上休旅車」　民眾嚇壞圍觀

快訊／台鐵事故！高雄男騎腳踏車闖平交道「血肉噴飛」亡

太魯閣號撞石頭「少年鐵軌堆石釀禍」　移送少年法庭

快訊／台南黃金海岸船屋1女落水　無生命跡象搶救中

3女柬埔寨陪酒被逼賣淫！她條件差轉賣做詐騙　女經紀兩度無罪

演員高空走鋼索3秒摔落「趴地不動」　女主持人喊：不容易啊

超準！最喜歡哪個動物腳印？秒測你現階段的身心狀態

魔神仔再現？81歲阿公騎單車出門失蹤7天　離奇「躺泥中」被找到

小姑沒錢肖想買機車…公婆要兒媳幫出錢「長嫂如母」　她傻眼

星變美／伊能靜曝「一周蔬果飲食譜」　幫助排便超有感

快訊／台南民宅瓦斯氣爆火警　1人燒傷送醫

日本宣布尋求加入世界拳擊聯盟　但不退國際拳總

劉俊緯被156火球打中送醫　球團回報好消息：肋骨沒斷

陸2青年赴俄戰場助陣！同袍拍片曝被送前線當砲灰　僅存活一天

「誰來救我？」陸33歲保安值夜班猝死　生前曾在群組求救

牙結石上有笑臉出沒！　下一秒全部粉碎爽度100%

社會熱門新聞

活潑嫩妹遭潛水教練侵犯！嚇到逃出墾丁民宿

嘉義賽車場晚間大火！鐵皮屋外「火煙狂竄」

基隆5月大女嬰「腦出血」癱軟　救活恐成植物人

快訊／台南民宅傳出氣爆火警　1燒傷

他無家可歸　內湖闖空門得手40萬

高雄男闖平交道　火車撞擊血肉噴飛亡

逢甲商圈恐怖車禍！吊車逆向「撞上休旅車」

台中重機店20車燒毀！損失千萬

「刷卡換現金」謀利3.5億！女直播主張雅萍判12年半

三重客運衝分隔島女乘客受傷　司機酒測值0.14

面交男車手8次每次都合照　台中婦人用意曝光

3女柬埔寨陪酒被逼賣淫+詐騙　女經紀兩度無罪

台中南屯警找「夜店一條街」7業者座談

路口「唯一沒禮讓家人」　他挨罰傻眼

更多熱門

相關新聞

男同事追求老婆！「2雷點」讓他決定離婚

男同事追求老婆！「2雷點」讓他決定離婚

「說不會有下次，可是上次也是這樣說。」男網友日前發文透露，老婆明知公司有個男同事喜歡自己，但卻還是會收對方禮物，甚至在下班後仍繼續傳訊息聊天，讓他忍無可忍提離婚。貼文曝光後，不少網友一見女方不是首次這麼做，也都支持這個決定。

《國光》網美遭渣夫背叛「清空配偶欄」！　心碎發聲

《國光》網美遭渣夫背叛「清空配偶欄」！　心碎發聲

即／女星16年異國婚姻正式劃下句點！

即／女星16年異國婚姻正式劃下句點！

房地產教父曾文龍曝相簿垃圾桶！提告女網友自清

房地產教父曾文龍曝相簿垃圾桶！提告女網友自清

個資法、妨害名譽提告！房地產教父曝「拍照原因」怒了

個資法、妨害名譽提告！房地產教父曝「拍照原因」怒了

關鍵字：

理科太太個資法醫療個資家事官司離婚諮商心理師

讀者迴響

熱門新聞

活潑嫩妹遭潛水教練侵犯！嚇到逃出墾丁民宿

「小時候打針都打屁股」為何消失？醫親吐3原因

明日雨最大！熱帶性低氣壓生成　對台影響曝

10大旅館營收「亮紅字」衰退16%　學者：年底恐有倒閉潮

豪雨下到發紫　圖看降雨熱區

劉俊緯被火球砸肋骨 葉總憂U23沒了

嘉義賽車場晚間大火！鐵皮屋外「火煙狂竄」

新崛江周末冷清　千人回憶20年前人擠人

基隆5月大女嬰「腦出血」癱軟　救活恐成植物人

快訊／台南民宅傳出氣爆火警　1燒傷

快訊／太魯閣號撞石頭損毀！元兇抓到了

台鐵遭毆打站務員手寫信曝：從未想過工作要自購密錄器

快訊／利特承認了！跟温昇豪、江宏傑開餐廳：9月再來　3天日期公開

媳婦不願守活寡...公公霸氣「我扛」！婆婆忍7年怒了

更多

最夯影音

更多

2歲典典寶寶上學爆哭：我要回家QQ　趙小僑曝一周變化「比劉子銓好XD」

行人過斑馬線遭「輾過腳跟」　痛到秒蹲下...駕駛0減速離開

統神拳擊機測試拳頭威力　打出「學生妹軟拳」嚇傻

《拳上》統神狂吼：我叫你閉嘴！　蹦闆「打輸退自媒體」再岔賭百萬

香蕉戴帽見荔枝椿象卵　老婆驚呼：蛋孵化了...

熱門快報

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面