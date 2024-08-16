出庭與前夫眼神無交流！　理科太太耍冷：感情不好才離婚

記者黃哲民／台北報導

「理科太太」陳映彤被控擅自用吳姓前夫John的病史隱私打家事官司，涉犯《個人資料保護法》，台北地院今（16日）開庭，陳、吳首度出庭對戰，陳女仍不認罪，法官諭知今年（2024年）10月4日再開庭。陳女受訪時再度耍冷，提醒大家可以開始準備普渡，鬼月要小心一點，至於庭訊和前夫兩人眼神幾乎沒交流，她說「唉唷！我們就是感情不好，才會離婚啊！」

▲「理科太太」陳映彤（左）被前夫John控告違反《個資法》，16日雙雙出庭。（圖／記者黃哲民攝）

吳男專程回台出庭，這是他和陳映彤首度為本案在法庭同框，開庭前被記者發問，他揮手說「I don't understand, sorry！」意指他沒法用中文對談，神情相當憔悴。開完庭再被問到「Do you still love her？（你還愛著她嗎？）」他果斷回答1個字「No！」

▲「理科太太」陳映彤被前夫「前理科先生」吳家宇John（如圖）控告違反《個資法》，雙方16日首度到台北地院親自出庭對戰。（圖／記者黃哲民攝）

庭訊中，吳男請求委任律師兼任翻譯，獲得法官准許，並聲請傳喚本件諮商心理師作證，及勘驗他手機裡他和諮商師對話紀錄，還原當時他提供個人用藥紀錄與病史，屬於醫療個資，檢方也聲請吳男作證。

陳映彤依然不認罪，表示本案紙條是陪吳男在台灣做心理諮商，事前因吳男託她協助在台取得藥物，把用藥紀錄與病史告訴她再轉告諮商師，諮商快結束時，諮商師叫她進去諮商室，把寫有她轉告內容的紙條給她，說「來，這個給妳」。

陳映彤說，諮商師當時沒講給這張紙條要幹嘛，她認為諮商師不能開藥、也不能建議開什麼藥，紙條寫的應該不算病歷或醫療個資，何況是她告訴諮商師的，後來跟吳男打家事官司，律師問她有無證據，她找出這張紙條，在不公開審理的家事案提供法官判斷，沒違反《個資法》的犯意與犯行。

另一面，陳映彤聲請勘驗前夫上網公開自己病史的YouTube影片，並勘驗她自己手機，證明本案紙條上的內容都是對方告知。

因吳男本月（8月）底將回美國、預計今年12月才可能再來台，法官諭知今年10月4日下午3點30分開庭，先勘驗陳映彤聲請的內容。

▲「前理科先生」John開完庭被問到是否還愛「理科太太」，他果斷回答「No！」（圖／記者黃哲民攝）

陳映彤開完庭面對記者採訪，推稱今天沒什麼新資訊，不過「今天好像就可以開始普渡了，大家記得，鬼月小心一點，小心一點！」被問到庭訊中，和吳男幾乎沒有眼神交流，她頓了一下說「唉唷！我們就是感情不好，才會離婚啊！」她還戲稱自己退休了，隨即澄清是在開玩笑，她的頻道仍會更新。

本案源於陳女和吳男2021年12月經法官調解離婚、結束5年婚姻後，仍為夫妻剩餘財產分配等問題在北院打家事官司。吳男發現陳女2022年8月向家事案法官主張他因病無法照顧家人，所提證據赫然是1張寫有他病史和用藥資料隱私的紙條。

▲「理科太太」陳映彤開完庭被問到與前夫「前理科先生」John同庭眼神無交流，嘆說「就是感情不好，才會離婚」。（圖／記者黃哲民攝）

吳男告陳女未經他同意、擅自使用他的個資，並在訴訟中對他做不利主張。檢方查出這是台灣1位諮商心理師託陳女轉交吳男，以便吳男在台灣尋找相關醫師，諮商心理師出庭作證表示，從未同意陳女將吳男這些隱私資料用於打官司。

檢方認為陳女本案舉動，不符合《個資法》例外可使用他人個資的法定事由，起訴她涉犯違法利用他人特種個人資料罪嫌。陳女承認用這張紙條內容主張吳男不適任監護人，她「經過律師的指導」，送交家事案法官當成證據協助判斷，也沒拿給什麼奇怪的人看，應符合《個資法》但書不罰規定。