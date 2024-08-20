菲律賓女市長遭疑是中國間諜　出境後逃往星馬、印尼

▲菲律賓丹轆省班班市市長艾莉絲郭，驚爆其實身分是中國外派的間諜。（圖／翻攝自臉書）

記者羅翊宬／綜合報導

菲律賓丹轆省班班的女市長艾莉絲•郭（Alice Guo）被發現，其指紋與2003年入境的中國籍公民郭華萍相符，遭國會參議院質疑是中國間諜。隨後，艾莉絲•郭並未出席參議院聽證會，從此下落不明。最新消息，她已逃至馬來西亞、新加坡。

根據菲媒《每日詢問者報》，菲律賓參議院議員洪迪薇（Risa Hontiveros）在臉書發文，透露她已經收到相關消息，且其出境時的身分與菲律賓護照完全符合，證實被質疑是中國間諜的班班市女市長艾莉絲•郭，早已於7月18日入境馬來西亞首都吉隆坡。

另一個消息來源則指出，艾莉絲•郭繼續前往新加坡，與她的母親Lin Wen Yi、父親Guo JianZhong會合，該對夫妻7月28日從中國飛往新加坡，看起來像是家庭團聚。

洪迪薇拿出艾莉絲•郭入境馬來西亞時的文件和其護照資料做比對，「不可否認，這就是她（艾莉絲•郭），因為這與她的菲律賓護照相符」。

▲▼菲律賓女市長艾莉絲•郭被揭發是中國間諜，離開菲律賓後前往星馬、印尼。（圖／翻攝自洪迪薇臉書）

菲律賓移民局（Bureau of Immigration）證實，艾莉絲•郭可能在未通過移民局檢查的情況下，非法離開菲律賓。移民局局長坦辛科（Norman Tansingco）表示，「我們從國外同業獲取情報，郭小姐非法前往馬來西亞，然後飛往新加坡」。

坦辛科澄清，「雖然艾莉絲•郭已經被列入菲律賓司法部（DOJ）所發布的移民觀察名單（ILBO），但其離境並未被列入該部門的系統或中央資料庫中。至目前為止，我們還沒有從其他機構收到任何與艾莉絲•郭相關的人員流動報告，包括那些負責我們海上邊界的機構」。

坦辛科強調，吊銷艾莉絲•郭的菲律賓旅遊證件，可以加快將她引渡至菲律賓的速度。

菲律賓總統反組織犯罪委員會發言人卡西歐（Winston Casio）則透露，艾莉絲•郭在馬來西亞待上一個月以後，已經於8月18日動身從新加坡乘坐渡輪，抵達印尼巴淡島。