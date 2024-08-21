神奇！麝香豬深夜闖國道交流道　「聽懂警指示」乖乖待一旁

▲新竹國3竹林交流道附近晚間出現麝香豬徘徊。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者陳凱力、莊智勝／新竹報導

新竹縣橫山警方20日深夜11時50分許接獲通報，有民眾稱於芎林鄉國3竹林交流道附近發現一隻麝香豬遊蕩，警方到場後立即將該隻豬豬「管制」，並通報動物保護及防疫所人員到場協助；令警方大感神奇的是，這隻麝香豬似乎聽得懂人話，在警方的指示下，乖乖待在一旁，安靜等候動保人員到場。

警方指出，該隻麝香豬深夜突然出現在芎林鄉富林路三段、國道3號竹林交流道下方遊蕩，民眾見狀後擔心引發交通事故，因此立即通報警方處理。員警獲報後立即趕抵現場維護交通秩序，並疏導好奇觀看之民眾車輛，同時通報動保人員到場協助抓捕。

神奇的是，該隻麝香豬似乎聽得懂人話，在警方的指示下乖乖待在路旁，等待動保人員到場，過程十分平和，最終警方與動保人員成功將豬豬請上車，由動保處先行帶回，並持續聯繫通知飼主領回。

警方呼籲，民眾飼養寵物，應依動物保護法第5條規定，善盡飼主之管理責任，如未提供適當飼養場所，致疏縱或牽繫禽、畜、寵物在道路奔走，妨害交通者，可依道路交通管理處罰條例第84條規定，處所有人或行為人新臺幣300元以上600元以下罰鍰。