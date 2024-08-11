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新竹名店遭爆「蟑螂老鼠充斥」　業者曝1年前對話反擊：告到底

▲▼ 新竹名店爆食安問題　業者曝「1年前對話」反擊：告到底。（圖／翻攝新竹爆料公社）

▲新竹知名餐飲集團旗下的美義餐廳遭前員工爆料食安問題。（圖／翻攝新竹爆料公社，下同）

記者陳凱力／新竹報導

新竹知名「葛朗餐飲集團」的斑馬騷莎新竹民族店遭前員工網路爆料，指控店內環境不佳甚至出現蟑螂和老鼠，並po出一系列驚悚照。業者看到網路爆料後也氣炸，上網痛批前員工把近半年來店內滅鼠滅蟑的清消照以概念替換的方式惡搞，同時也表示絕不姑息惡質前員工，一定告到底。

一名暱稱「班班」的網友在社群《新竹爆料公社》自稱是新竹葛朗集團斑馬X騷員工，「看到店裡環境充斥著蟑螂老鼠或是隨便閉店清潔，我也漸漸不太敢吃這些...基於食品衛生安全跟消費者的權益，所以在這邊發文 ~也會通知相關單位」，事關食安，又是新竹名店，立刻在網上炸鍋。

▲▼ 新竹名店爆食安問題　業者曝「1年前對話」反擊：告到底。（圖／翻攝新竹爆料公社）

▲▼爆料員工PO出一系列噁照，指控餐廳衛生環境不佳，隨後業者也出面反擊。

▲▼ 新竹名店爆食安問題　業者曝「1年前對話」反擊：告到底。（圖／翻攝新竹爆料公社）

隨後斑馬騷莎的店長也親上火線回復，「斑馬X騷自13年前開業以來，一直委託專業消毒廠商進行防範蟑螂和老鼠的作業。然而，位於大馬路邊的街邊店容易受到外界影響，偶爾會出現害蟲問題。店長強調，餐廳對於清潔和病媒防治的作業一向不馬虎，並遵循標準作業程序進行清潔工作。」同時附上7月31日衛生局前往稽查的檢驗報告。

「葛朗餐飲集團」為新竹在地知名品牌，與一般餐飲集團大多是相同性質類型料理不同，葛朗的餐飲種類更為繁多，從義大利麵、披薩、炭火燒肉、南洋料理到鍋物料理...等等，在新竹地區深耕10餘年，擁有不同品牌10餘分店，最遠還跨足高雄。

▲▼ 新竹名店爆食安問題　業者曝「1年前對話」反擊：告到底。（圖／翻攝新竹爆料公社）

▲衛生局7月31日前往稽查，其中針對冰箱沒有溫度計、水塔沒有清潔紀錄表等缺失要求改善，也明確指出，沒有發現蟑螂、老鼠等蹤跡。（圖／業者提供）

斑馬騷莎業者向《ETtoday新聞雲》記者澄清，發文的員工一年前因不適任遭多次告誡、調店，但該員工始終未見改善，所以最後予以離職，之後見該員工誠懇改過，加上餐飲業實在缺工，才又同意讓他復職，沒想到該員工竟偷偷蒐集半年多來的清消紀錄，反咬公司一口。

業者說，民族店後面有一條水溝，老鼠會通過水溝流竄，所以店內才會更注重定期清消，消毒公司每次投藥完會拍照做紀錄，這些蟑螂、老鼠屍體，就是清消紀錄，清消後蟑螂也不是馬上就死掉，可能還會存活幾個小時，清潔公司沒有辦法讓蟑螂乖乖死在固定地方，所以每次清消後他們公司群內都會做提醒，讓當班人員留意衛生及蟲鼠屍體。

▲▼ 新竹名店爆食安問題　業者曝「1年前對話」反擊：告到底。（圖／翻攝新竹爆料公社）

▲▼ 業者解釋，前員工的照片是清潔公司投藥後的紀錄照，當值人員會將汙染的食物丟棄，後廚也會進行再次清潔。（圖／翻攝新竹爆料公社）

▲▼ 新竹名店爆食安問題　業者曝「1年前對話」反擊：告到底。（圖／翻攝新竹爆料公社）

業者澄清，拍照完後髒汙的食物他們會進行丟棄，鍋碗瓢盆也要重新進行清潔，絕不是像對方指控的那樣；對於前員工爆料業者非常氣憤，十多年來在新竹一間間站穩腳步至今，絕不會讓品牌信譽遭到抹黑，一定會告到底。

衛生局也表示，依「食品良好衛生規範準則」已於7月31日前往稽查，針對環境缺失予以開立限期改善，將於8月14日後擇日複查，倘屆期不改正者得處新臺幣6萬元以上2億元以下罰鍰；至於主要缺失項目分別為設備不潔、無水塔清潔紀錄、無體檢報告等。

▲▼ 新竹名店爆食安問題　業者曝「1年前對話」反擊：告到底。（圖／翻攝新竹爆料公社）

▲業者翻出群組內對話表示，沒想到清潔公司的紀錄照會在一年後被挖出來張冠李戴帶風向。（圖／左：翻攝新竹爆料公社、右：業者提供）

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關鍵字：

食安斑馬X騷新竹環境問題爆料

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