赤腳走1公里二度燙傷！竹縣女童還曾吞螺絲送醫　母同意繼續安置

記者郭玗潔／新竹報導

新竹地區一名女童日前在炎炎夏日下，被媽媽強迫「光腳」走在滾燙柏油路上，時間長達20分鐘，導致女童腳底起水泡灼傷，事件被民眾目擊並錄影報警後，女童當晚就被社會處緊急安置，後續社工再向法院聲請繼續安置3個月獲准。

據了解，母女倆原本住在租屋處，母親的工作不穩定，而女兒年約6歲，今年將升上小學一年級，由於媽媽多次獨留她在家，此家庭已被列為社會處的服務個案。2019年7月17日時，母親就曾將女童單獨留在房間，導致女童誤食螺絲送醫救治，後續又曾將女童放在外祖母、非親生父親的祖母家中置之不理，去年4月母親更有揚言帶女兒輕生、獨留等情況。

今年7月14日女童和母親從新豐火車站出站，女童不小心在下列車時，將拖鞋掉落在鐵軌後，被母親硬拖著步行約1公里回家，過程女童哭喊「媽媽好燙、好熱」，母親則怒回「快點啦，就是妳在拖才還沒到家」，雖有熱心民眾上前詢問要不要幫忙買鞋，但遭到母親拒絕，女童只能邊哭邊叫一路跳回家。

▼女童赤腳走1公里柏油路燙傷後被緊急安置，社工又聲請延長安置獲准。（圖／翻攝新竹大小事，女童衣物經變色處理）

目擊民眾報警後，將此景錄影傳上臉書，警察獲報到母女倆住處按門鈴，但無人回應。後續新竹縣府派人前往了解，發現女童身上有尿騷味等未清潔乾淨的氣味，且牙齒發黑，雙腳因行走在滾燙的柏油路上，造成2度燙傷，腳掌有大面積水泡，但在社工到訪前卻沒有就醫，經評估判定母親照顧及經濟能力明顯不足，暫不適合擔任主要照顧者，於案發當日晚間緊急安置女童，並聲請繼續安置女童3個月。

新竹地院依據社工提出的相關資料，加上母親也到庭表示同意繼續安置，目前也沒有其他有意願照顧女童的親屬，裁定自今年7月17日起，繼續安置女童3個月。