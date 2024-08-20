遊艇遇「水龍捲」翻覆6失蹤！倖存者：差2秒失去女兒　現場只剩尖叫

記者張方瑀／綜合報導

英國科技業大亨林奇（Michael Lynch）19日搭乘的遊艇在義大利外海沉沒，至今6人下落不明。其中一名獲救的女子表示，當時她和剛滿1歲的女兒一起摔入海中，海上甚至出現水龍捲，周圍全是尖叫聲，情況猶如世界末日，「我的女兒一度消失在海中，我差2秒鐘就失去她了。」

綜合外媒報導，懸掛英國國旗的豪華遊艇「Bayesian」在19日凌晨5時，於西西里島首府巴勒摩（Palermo）外海遇上強烈風暴，現場甚至出現水龍捲，整艘遊艇翻覆沉沒。當時船上載有10名船員、12名乘客，目前有15人被救起、1人罹難、6人下落不明。

▲懸掛英國國旗的豪華遊艇「Bayesian」在19日凌晨5時，於西西里島首府巴勒摩（Palermo）外海沉沒，義大利搜救人員下海搜索。（圖／路透）



獲救的英國籍女子格倫斯基（Charlotte Golunski）心有餘悸地表示，事情發生的太突然，他們一家先是被雷聲、閃電和猛烈的海浪吵醒，一家人走到甲板後，遊艇就整艘翻覆，一家人全被甩入海中，「感覺就像是世界末日。」

格倫斯基說，「有2秒鐘，我的女兒消失在海中，然後我在洶湧的海浪中迅速抱住了她。」當時格倫斯基用盡力氣讓孩子浮在水面上，「當時一片漆黑，我在水中無法睜開眼睛，我大聲呼救，但只能聽到周圍其他人的尖叫聲。」

後來，一艘救生艇充滿氣後，有11人爬上救生艇獲救，格倫斯基一家三口也平安無事，丈夫和剛滿1歲的女兒被送往醫院治療，所幸僅有幾處擦傷。

搜救人員已在水下50公尺處發現船體殘骸，並在附近找到一具遺體，據信是船上廚師；包含林奇和他的18歲女兒漢娜（Hannah Lynch）在內共6任目前仍下落不明，摩根士丹利國際公司董事長布魯默、林奇律師莫維洛（Chris Morvillo）。

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