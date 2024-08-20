　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

遊艇遇「水龍捲」翻覆6失蹤！倖存者：差2秒失去女兒　現場只剩尖叫

記者張方瑀／綜合報導

英國科技業大亨林奇（Michael Lynch）19日搭乘的遊艇在義大利外海沉沒，至今6人下落不明。其中一名獲救的女子表示，當時她和剛滿1歲的女兒一起摔入海中，海上甚至出現水龍捲，周圍全是尖叫聲，情況猶如世界末日，「我的女兒一度消失在海中，我差2秒鐘就失去她了。」

綜合外媒報導，懸掛英國國旗的豪華遊艇「Bayesian」在19日凌晨5時，於西西里島首府巴勒摩（Palermo）外海遇上強烈風暴，現場甚至出現水龍捲，整艘遊艇翻覆沉沒。當時船上載有10名船員、12名乘客，目前有15人被救起、1人罹難、6人下落不明。

▲▼懸掛英國國旗的豪華遊艇「Bayesian」在19日凌晨5時，於西西里島首府巴勒摩（Palermo）外海沉沒，義大利搜救人員下海搜索。（圖／路透）

▲懸掛英國國旗的豪華遊艇「Bayesian」在19日凌晨5時，於西西里島首府巴勒摩（Palermo）外海沉沒，義大利搜救人員下海搜索。（圖／路透）

獲救的英國籍女子格倫斯基（Charlotte Golunski）心有餘悸地表示，事情發生的太突然，他們一家先是被雷聲、閃電和猛烈的海浪吵醒，一家人走到甲板後，遊艇就整艘翻覆，一家人全被甩入海中，「感覺就像是世界末日。」

格倫斯基說，「有2秒鐘，我的女兒消失在海中，然後我在洶湧的海浪中迅速抱住了她。」當時格倫斯基用盡力氣讓孩子浮在水面上，「當時一片漆黑，我在水中無法睜開眼睛，我大聲呼救，但只能聽到周圍其他人的尖叫聲。」

後來，一艘救生艇充滿氣後，有11人爬上救生艇獲救，格倫斯基一家三口也平安無事，丈夫和剛滿1歲的女兒被送往醫院治療，所幸僅有幾處擦傷。

搜救人員已在水下50公尺處發現船體殘骸，並在附近找到一具遺體，據信是船上廚師；包含林奇和他的18歲女兒漢娜（Hannah Lynch）在內共6任目前仍下落不明，摩根士丹利國際公司董事長布魯默、林奇律師莫維洛（Chris Morvillo）。

►慶功遇船難1死！「英國比爾蓋茲」下落不明　這公司董事長也失蹤

ET快訊
快訊／覺得隔壁太吵！　開槍打死女鄰居
箱屍沉冤28年！　4煞曝光3人亡
快訊／火警跳樓逃生！　台中男身亡
重磅補強AI女神李珠珢？　富邦悍將回應了
快訊／「麟榤配」首勝！　李洋：王齊麟認真點
白營早知情？監院證實：4月8日柯文哲申報「不完整」遭退回
快訊／14人傷患名單公布　東元電機回應了
快訊／王齊麟首搭邱相榤就贏球　2比0力退地主強敵
直擊／遭傳「五官變形」　林志玲真實狀態曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

菲律賓女市長遭疑是中國間諜　出境後逃往星馬、印尼

拜登哭了！民主黨全代會感性告別　喊「我愛美國」力挺賀錦麗

希拉蕊挺賀錦麗　喊話選民打破天花板「讓女性掌白宮」

首爾「熱帶夜」超過一個月破紀錄　南韓218萬隻魚熱死

離奇巧合！「英國比爾蓋茲」沉船失蹤　詐欺案共同被告車禍亡

只差1個號碼中大獎　男不死心「隔天再買同彩券」中千萬元頭獎

遊艇遇「水龍捲」翻覆6失蹤！倖存者：差2秒失去女兒　現場只剩尖叫

委內瑞拉5屆奧運選手驚傳死訊　陳屍美國住處

39歲英女被多刀刺殺　警指控20歲男殺人「和屍體發生性關係」

遊南韓注意！颱風雲雀暴風圈今下午抵濟州島　全面管制海上活動

統神拳擊機測試拳頭威力　打出「學生妹軟拳」嚇傻

胡瓜酸謝忻阿翔玩投懷送抱　談兒子沒知名度：孫鵬羨慕

拍美食影片門牙突掉落　正妹錯愕傻眼：怎麼辦

26歲美女乩童關公上身　霸氣騎馬遶境帥呆眾人

《拳上》統神狂吼：我叫你閉嘴！　蹦闆「打輸退自媒體」再岔賭百萬

李洋憂身材變形摸肚「大家督促我」　林郁婷高EQ回應川普：包容不同聲音

車開到一半車標飛走！直接到報廢廠買一塊XD

【怎麼這麼晚回來？】 一回家就看到貓貓在等門 哀怨完開蹭～

戴資穎擂台單挑林郁婷！　拳后「螃蟹拳」被反制笑翻

東豐快工人遭壓4hrs尋獲！巨量鋼筋倒塌奪命　營建商封路不給拍

菲律賓女市長遭疑是中國間諜　出境後逃往星馬、印尼

拜登哭了！民主黨全代會感性告別　喊「我愛美國」力挺賀錦麗

希拉蕊挺賀錦麗　喊話選民打破天花板「讓女性掌白宮」

首爾「熱帶夜」超過一個月破紀錄　南韓218萬隻魚熱死

離奇巧合！「英國比爾蓋茲」沉船失蹤　詐欺案共同被告車禍亡

只差1個號碼中大獎　男不死心「隔天再買同彩券」中千萬元頭獎

遊艇遇「水龍捲」翻覆6失蹤！倖存者：差2秒失去女兒　現場只剩尖叫

委內瑞拉5屆奧運選手驚傳死訊　陳屍美國住處

39歲英女被多刀刺殺　警指控20歲男殺人「和屍體發生性關係」

遊南韓注意！颱風雲雀暴風圈今下午抵濟州島　全面管制海上活動

放棄旅日機會只為陪伴母親　謝宗融加盟台鋼獵鷹

王婉諭：第三勢力仰賴明星「風吹就倒」　科學態度檢討才能找到bug

4月就知！林俊憲還原時間序　大酸黃國昌：難怪對監院這麼有意見

7-11全新粉嫩「水蜜桃思樂冰」還能加爆爆珠！限時3天「買1送1」

婆婆財產三代不愁吃穿！執意幫孫女取名「招弟」...人妻煎熬痛哭

菲律賓女市長遭疑是中國間諜　出境後逃往星馬、印尼

快訊／嘉義男覺得太吵…持獵槍「射殺女鄰居」！她倒血泊送醫不治

美食旅遊YTR入境日本遭海關盤查！　拍片記憶卡格式化淚崩道歉粉絲

LIVE／傳監院4月查帳目有異、政治獻金要木可經手　黃珊珊親上火線回應

開假紅單「吊扣變吊銷」助業者賺738萬黑錢　高雄警貪污罪起訴

國際熱門新聞

即／北韓士兵「跨越分界線」投誠　南韓證實

河口湖「富士山黑幕」要拆了

清潔員「拔出一根人骨」　意外發現疑屋主失蹤10年母親

Fed首度降息市場憂「賣股避風頭」　7次歷史經驗一次看

「超級藍月」今年首度亮相！　NASA：距地球最近位置

AMD收購ZT Systems　挑戰輝達地位

大馬女師遭「裸身肢解」　只找到頭顱身體

「英國比爾蓋茲」出事！　豪華遊艇沉沒西西里島外海

遠古海蠍身長2.74公尺　滅絕成謎團

英企業家地中海失蹤　遊艇遇風暴沉沒

烏軍深入俄庫斯克州　澤倫斯基：奪逾1250平方公里

女醫遭多人姦殺　她爆恐怖細節：體內有150ml精液

醉男打空服員一巴掌引發大戰　飛機迫降

俄軍距「紅軍村」僅13公里　居民剩2周撤離

更多熱門

相關新聞

羅馬買包「女店員謊稱沒貨」歧視！釣一票苦主

羅馬買包「女店員謊稱沒貨」歧視！釣一票苦主

搭了十幾個小時的飛機到歐洲旅遊，相信許多人都會趁此機會，購買精品包，就有一名女網友指出，在義大利羅馬的精品店購物時，遭到店員的不實介紹與歧視待遇，她拿出手機秀出想要購買的2款包包，女店員隱瞞了實際的庫存情況，她數小時後回訪，換成另一名男店員接待，才得知自己女店員說謊。

慶功遇船難1死　「英國比爾蓋茲」失蹤

慶功遇船難1死　「英國比爾蓋茲」失蹤

「英國比爾蓋茲」出事！　豪華遊艇沉沒西西里島外海

「英國比爾蓋茲」出事！　豪華遊艇沉沒西西里島外海

英企業家地中海失蹤　遊艇遇風暴沉沒

英企業家地中海失蹤　遊艇遇風暴沉沒

義大利CARRARA在台開賣

義大利CARRARA在台開賣

關鍵字：

遊艇義大利Michael Lynch

讀者迴響

熱門新聞

上班族卡忠孝橋！「生意奇才」直接賣早餐

即／送醫畫面曝！彰化海龍離岸風電傷者增至14人

快訊／快改道！　忠孝橋「拖板車撞斷護欄」全線封閉

即／苗栗28歲人妻被擄原因曝　4綁匪討債全數落網

孫德榮要領養「19歲反骨成員」！3億遺產全給他

即／28歲人妻當街被擄關嘉義！警先逮1嫌逼放人

前體育主播爆AI女神李珠珢「跟台灣球隊談好了」

2公司股票恐變壁紙！交不出財報遭公告停止買賣

即／彰化海龍離岸風電CO2外洩　9人送醫

鋼樑砸毀忠孝橋！聯結車駕駛遭上銬移送畫面曝

即／高虹安貪污北檢提上訴　建請不要給王郁文緩刑

快訊／忠孝橋聯結車撞破護欄！驚悚瞬間曝光

爸離婚淪街友　要求兒月付2萬養到掛

高雄嬤「+9斗笠」插進汽車後保桿　超狂畫面曝光

鋼樑要運往台北雙子星　聯結車超載10公噸下場慘了

更多

最夯影音

更多

統神拳擊機測試拳頭威力　打出「學生妹軟拳」嚇傻

胡瓜酸謝忻阿翔玩投懷送抱　談兒子沒知名度：孫鵬羨慕

拍美食影片門牙突掉落　正妹錯愕傻眼：怎麼辦

26歲美女乩童關公上身　霸氣騎馬遶境帥呆眾人

《拳上》統神狂吼：我叫你閉嘴！　蹦闆「打輸退自媒體」再岔賭百萬

熱門快報

營養美味番薯好處多多

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面