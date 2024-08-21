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社會 社會焦點 保障人權

貪7990元洗衣機！前金防部少將遭判12年　不符比例原則改判6年8月

▲▼國防部「民國104年下半年陸海空軍將官晉任布達暨授階典禮」，43砲指部指揮官林帝志少將。（圖／資料照）

▲前金防部少將參謀長林帝志涉嫌將公有洗衣機私吞帶回家，二審判刑6年8月。（圖／資料照）

記者林名揚、劉人豪／金門報導

前金防部少將參謀長林帝志（已改名），涉嫌將7990元的公有洗衣機寄回台灣家中使用，金門地院依侵占公用財務罪，重判12年、褫奪公權3年。林帝志上訴後，福建高等法院金門分院改判有期徒刑6年8月，褫奪公權3年。

判決指出，林於2017年7月至2019年10月間擔任金防部參謀長，對金防部所屬部隊行政、採購、伙食業務，負有監督權責，2017年12月間，知悉金防部後勤部將為官兵採購洗衣機，主動為時任金防部副參謀長鄭有為添購價值7990元的洗衣機。

後勤處購入洗衣機後，林指示將其先置放在自己的辦公室，待鄭從台灣返回金門後再交給他，但鄭透過他人告知暫無更換洗衣機意願，林為了私吞，指示2名蘇姓、呂姓駕駛兵將洗衣機寄回自己住處。私吞洗衣機一事在內部傳開後，於2018年6月再度指示2兵，自費8000元要他們購入相同型號的洗衣機運回營區再寄回家，更特別吩咐不准讓別人發現。

2019年10月，林爆出私吞公款期間，林又將洗衣機私下運到不知情的陳姓友人家，與其商議將洗衣機送給他，請陳提供一張「洗衣機存放證明書」，並在證明書內註明洗衣機為「1年多前」交予自己使用，試圖掩飾犯行，不過卑劣手段仍被調查局識破，前往陳姓友人住處查扣洗衣機。

▲▼ 。（圖／記者林名揚攝）

▲金門高分院司法大廈。（圖／記者林名揚攝）

審理時林先是辯稱，蘇、呂2兵搬運的紙箱裡面裝的是茶盤，洗衣機無法拖運，後又改稱2人搬錯洗衣機，誤把自己庫房內的洗衣機寄回家中。

蘇、呂2人出庭證實，林如果要寄送公物回台灣，都是用軍機託運，不會走民間物流，但這2次都是走民間物流，寄送的應是私人物品，可見林欲將公費購入的洗衣機透過物流方式移入私人管領範圍，足認有侵占意圖；陳姓友人也強調，當時林只一直拜託他收下洗衣機，沒說是公家財產，如果知道是公家財產根本不敢收。

法官認為，林竟以少將參謀長重要職務之便，做出明顯公私不分、將職務所管領公用財物侵吞入己之行為，在歷經大量查證下，猶為不合情理之辯解，其犯後態度明顯失當，依侵占公用財物罪處12年有期徒刑，褫奪公權3年。

林上訴後，福建高等法院金門分院認為，原判決認犯罪情節尚屬輕微，依貪污治罪條例第12條第1項規，減輕其刑仍判有期徒刑12年，難認已符合罪刑相當原則及比例原則，量刑過重，依現役軍人犯侵占公用暨公有財物罪，處有期徒刑6年8月，褫奪公權3年。可上訴。

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快訊／光電貪污案　鄉長3人羈押禁見

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