律師不忍了「墾丁別賣慘」　揪1現象傻眼：為什麼都沒事？

▲墾丁。（圖／ETtoday資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

近來墾丁觀光人潮驟減一事，再度引爆輿論回響，連藝人小嫻也含淚發文，「你們是真的都不來墾丁玩了嗎？」對此，律師王至德忍不住吐槽，現在沒人去只是報應而已，同時更點出亂象。事實上，墾管處先前已指出，針對沙灘亂象會加強勸導，並儘速訂定招租規定。

王至德今在臉書直呼，「墾丁店家一直吵沒客人實在是沒什麼太大意義，之前削盤子削這麼兇，現在沒人想去也是報應而已。」

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他接著點出，業者在沙灘上放置陽傘的亂象，「先收一收再說吧，我就不懂為什麼墾管處這麼多年都可以不管這些像不動產一樣的陽傘，我在台北市的路旁放個紙箱，過兩天就會不見，為啥陽傘可以插這麼久都沒事？」

▲律師發文評論。（圖／翻攝自臉書／法老王-王至德律師）

對此，網友們紛紛回應，「會不會是有貓膩」、「天啊~我家門口紙箱放完，半天就消失了」、「等著看墾丁沒落」、「會不會是想順其自然，藉由市場機制淘汰」。

另外，針對墾丁沙灘使用上的爭議，內政部國家公園署墾丁國家公園管理處重申，各遊憩沙灘皆已規範業者不得以陽傘強佔沙灘，墾管處將巡視勸導，並儘速訂定招租規定避免爭議、加強管理業者。

墾管處指出，白砂沙灘曾經發生業者驅趕遊客事件，墾管處已於112年協調將沙灘分為5大區，由各區業者自律維護遊客安全及自主性環境清潔；未來將加強輔導並將示範區南灣招租模式，儘速推廣至白砂及船帆石等沙灘，並研議訂定相關罰則，以維海域遊憩安全，提升服務品質。