投訴成大對國際學生收取不合理費用　校方澄清：與事實不符

▲媒體報導成功大學對外籍生「突然強制收取一筆不合理的費用，這與他們當初入學時的承諾不符，而且要求在極短時間內繳清，如果無法如期繳納，學生將面臨被退學的風險，讓他們陷入非常困難的處境。」，成大指出此事與事實不符。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

針對有媒體於16日報導成功大學對外籍生「突然強制收取一筆不合理的費用，這與他們當初入學時的承諾不符，而且要求在極短時間內繳清，如果無法如期繳納，學生將面臨被退學的風險，讓他們陷入非常困難的處境。」，成大指出此事與事實不符。

成大發表澄清聲明指出，依照「國立成功大學優秀國際學生獎學金實施要點」第8點，境外學生來台就學前所收到的錄取信會清楚標明學生在第一學年(共12個月)所獲獎學金內容，且學生都明白自第2年起及往後每年都必須重新申請獎學金，由於獎學金是競爭性的，獲獎與否取決於學生前一學年的學術表現以及與同屆學生的學術評比。依獎學金實施要點第四點規定「本校優秀國際學生獎學金總金額及獎學金名額，得視當年各項經費收支情形及國際學生人數而彈性調整」，意即本校可決定獎學金數額及人數的多寡，針對獎學金的核發內容有最終決定權，與報導說本校對學生入學的承諾有變不符。

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另報導所指「不合理的費用」實際上是學分費，依照國立成功大學學則第3章第8條規定，學生須按照規定繳交學費(含學分費)才能完成註冊程序。本案學生未獲學分費補助，故須自行繳納，否則依規定將被強制休學。

國立成功大學對於學生意見極為重視，且定會做出回應，例如透過官方LINE帳號或電子郵件。在6月底學生投書校長辦公室，本校即積極與學生溝通，與發起投書的學生代表3人當面討論，並承諾會針對本案詳盡調查，因校務多元發展，經費有限情況下，本校仍盡力尋找資源來幫助學生，並無報導所述沒有回應學生需求。

國立成功大學校風民主開放，校方廣納各種意見，且歡迎教職員工生直接反映，校方一定積極處理。針對媒體於2024年8月16日週五下午12時36分所刊登的不實報導，成大校保留最終法律追訴權。

據了解，疑有成大學生匿名投訴指控最近超過10名國際學生聯名向台灣教育部提出申訴、反映學校突然強制收取一筆不合理的費用，這與他們當初入學時的承諾不符，而且要求在極短時間內繳清。如果無法如期繳納，學生將面臨被退學的風險，讓他們陷入非常困難的處境，學生認為這種不公正的待遇。