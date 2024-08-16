鬼月去醫院別帶「1物品」！他告訴護理師：好多小朋友從牆浮出來

▲農曆七月禁忌多，民間口耳相傳許多禁忌，尤其是日常面對生死的醫院，禁忌更是一籮筐。（示意圖／翻攝pixabay）

圖文／CTWANT

農曆七月禁忌多，民間口耳相傳許多禁忌，尤其是日常面對生死的醫院，禁忌更是一籮筐。一名護理師日前在IG拍影片，分享自己親身經歷的靈異故事。提到一名住在加護病房的阿伯某天晚上不睡覺，一直在笑著自言自語。事後阿伯透過家屬告訴護理師，是因為看到「很多小朋友從牆壁角落浮出來」，還小心囑咐護理師：「千萬不要帶鈴鐺到醫院」。

護理師張瑋育經常在IG上分享自己在ICU病房工作的點點滴滴，擁有超過2.2萬名粉絲。日前她上傳影片分享親身經歷的靈異奇遇，提到一名住在加護病房的阿伯，晚上突然不睡覺，一直笑。她還以為ICU住久了出現「加護中心症候群」，但阿伯對於人時地卻非常清楚，事後家屬告知，阿伯家中是開宮廟的，說當天晚上看到很多「小朋友」從牆壁角落浮出來，讓大家聽了都毛骨悚然。

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張瑋育還表示，事後這名開宮廟的阿伯還再三叮嚀護理師們，「千萬不要拿鈴鐺來醫院」。正當護理師們納悶「誰會帶鈴鐺」時，突然發現血氧機上掛著一串繩子，上頭正好別了一個紅色小鈴鐺，原來是避免血氧機用完後找不到才掛的，瞬間讓護理師們頭皮發麻。

張瑋育表示，自己原本也不相信鬼神之說，直到有一天，她看到空床的點滴架自己晃來晃去，呼吸器明明沒有人用卻一直發出聲音。就在她不知所措的時候，資深學姊鼓起勇氣走進病房，對著空氣大喊：「不要再玩了啦！」所有的東西瞬間停止，鐵齒的她才不得不信。

影片曝光後引發許多網友共鳴，紛紛留言表示，「因為鈴鐺的聲音會引鬼，跟吹口哨一樣，會吸引祂們過來」、「道士招魂招牌動作：搖鈴鐺」、「在醫院這種『熱鬧』的地方搖鈴鐺，簡直是告訴祂們『全體向我看齊』」。

還有同為醫護人員的網友分享親身經驗：「我是藥師，大夜的時候印藥袋的機器要印不印的，還印的亂七八糟，結果學姊大喊：不要再玩了喔，要是這些病人怎麼樣就全部算在你們頭上，結果機器就好了，那天晚上藥袋都印很順，果然不管到哪學姊都是最厲害的。」、「聽前輩說，晚上加班的時候會有機率聽到門禁一直嗶嗶叫，只要去刷一下打開門就好了，原來是以前的大學長加班加到暴斃，但他不知道自己往生了還一直在加班，而門禁一直嗶嗶叫是因為大學長的卡已經刷不了現在的門禁了，所以只要幫他刷進來，他就不會一直卡在門前了」。

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