地震國家級警報　發一次要花4000萬？立委解答了

▲國家警報簡訊花費驚人？民眾疑惑引發熱議（圖／翻攝自Threads）

圖、文／CTWANT

花蓮外海16日上午7時35分左右發生規模6.3地震，最大震度4級，全台除了高雄、屏東和桃園，大家一早都被國家級警報嚇醒。對此，有網友也好奇發問，「國家警報簡訊要錢嗎？」如果1封簡訊以2元來計算的話，那「發送1次國家警報至少要花4000萬了吧？」貼文曝光後引發網友熱議，還釣出民進黨立委林俊憲本人的回應。

有網友昨（16日）在Threads發文表示，好奇國家警報的簡訊需要花錢嗎？假設1則簡訊2元，「這樣發1次就要4000萬了吧？」

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對此，民進黨立委林俊憲也留言回應，「您好，因為我剛好在交通委員會，比較了解來回答您，答案是不用花錢喔！」

林俊憲解釋，這種訊息叫做「細胞廣播」，跟傳統點對點簡訊用的系統不一樣，細胞廣播系統是政府當年在開放競標4G頻段時，就有加入的條件，要求得標者必須建置細胞廣播控制中心，再與國家災防科技中心串接後才正式上線，「因此沒有計費的問題，而是政府要求得標營運商應負的社會責任。」

而民進黨立委林楚茵則留言回應，「不會每次都發給全國民眾，以地震為例一定是區域性，所以也就不是2千萬這樣的則數！另外，身為立委一定會監督預算使用的合理性，但對民眾發出危害警示的預算絕對不省。」顯然與上面的說法兜不攏。

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