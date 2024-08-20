裝避孕器會讓「月經不來」？婦產科名醫：片斷資訊誤導很好的例子

▲不少民眾誤以為「裝避孕器就不會有月經」。（示意圖／資料照）

記者閔文昱／綜合報導

月經是女性每個月都要面對的「好朋友」，但因為會伴隨著強烈腹痛與大量出血，讓不少女性視月經來潮為畏途，網路上甚至流傳「裝避孕器後月經就不會來」的說法。對此，婦產科名醫蘇怡寧直言，網路時代最擔心的就是會被片斷的資訊誤導，「而這就是其中一個很好的例子」。

蘇怡寧20日在臉書發文表示，確實有一種名為蜜蕊娜（Mirena）的含藥成分避孕器，會在放置的5年內每日緩釋微量的黃體素，這不僅能提升避孕效果，也常被用來治療經血過多的情況，因此裝了這類型的避孕器確實會有不來月經或是經血變少但是伴隨不規則出血的情況。

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不過，蘇怡寧也強調，這只是其中一種避孕器的可能影響，並非所有避孕器都會讓女性停經，其中像是常見含銅避孕器，這也是臨床上最常被使用的一種，而這種避孕器基本上不會影響月經，雖然早期的避孕器可能會導致部分人經血增多，但經過改良後，這個問題已經大幅減少。

蘇怡寧指出，每個人適合的避孕方式都不同，因此建議根據個人需要與醫師討論選擇最適合的方式。至於網路上的各種資訊，他也提醒，許多訊息為了講求速食文化會希望透過簡短的時間跟圖文被傳遞出去，雖能方便大家在最短的時間內吸收大量的資訊，但這種方式用在醫學方面，最大的問題就是容易被片段化跟斷章取義。