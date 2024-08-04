染色體XY一定是男生？婦產科醫曝「基因突變案例」：是漂亮女孩

▲「台灣女拳王」林郁婷。（圖／中華奧會提供）



記者施怡妏／綜合報導

台灣拳擊女將林郁婷參加2024巴黎奧運，卻因性別真實性屢遭質疑，婦產科名醫蘇怡寧分享臨床經驗，過去曾透過超音波上的特徵確認是女寶寶，不過羊膜穿刺的結果，染色體卻是XY，重測一次結果也一樣，原來是Androgen Receptor（AR）基因產生了基因突變，「就是一個具有XY染色體的女生」。

蘇怡寧醫師在粉專發文，分享臨床上的小故事，兩年前有位媽咪來做羊膜穿刺，隨口問了「寶寶是男生還是女生」，他看了超音波上的特徵確認是女寶寶，媽咪很開心。兩周後，羊膜穿刺報告結果出爐，染色體居然是XY，「我心中一驚，趕快請媽咪上超音波檢查台仔細再看一次，確實是女生的生殖器啊，我沒看錯」。

於是媽咪又做了一次羊膜穿刺，報告結果一樣顯示染色體為XY，「最後，基因診斷的結果告訴我們，是Androgen Receptor（AR）基因產生了基因突變，Androgen insensitivity syndrome（AIS）雄性素不敏感症候群」，除了染色體是XY，其他表現出來的所有一切就是女生，「就是一個具有XY染色體的女生」，生活上不會有任何影響，也不是病。

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蘇怡寧醫師強調，這篇文絕對沒有特定針對任何人，而且也絕對跟拳擊女神林郁婷無關，「今天，是特別寫給那些，隨便說人家染色體是XY，還是染色體X Y就一定是男生的無知笨蛋跟白痴看的」。蘇怡寧醫師也指出，如果那位媽咪沒有做羊膜穿刺，可能一輩子也不會知道女兒的染色體是XY。

貼文曝光，掀起網友討論，「謝謝醫師的說明」、「謝謝醫師無私分享專業知識」、「就是在等蘇醫師這篇文章」、「謝謝蘇醫生，長知識了」、「我覺得這篇文章很重要， 因為告訴我們學校教的不一定是真理，也有例外啦」、「僅憑一個拿不出來的證據就要抹黑林郁婷，真的很過分」。