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套套破掉「射了馬上挖出來」　急問：懷孕機率大嗎？

下體,腿,私密處,陰道,性暗示。（圖／記者李佳蓉攝）

▲醫師說，當下還有事後避孕藥可做緊急避孕使用。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者陳俊宏／綜合報導

一名網友詢問婦產科名醫蘇怡寧，如果嘿咻保險套破掉，「有立刻挖出精液」，懷孕機率大嗎？對此，蘇回應，10天後驗孕就知道，「不要什麼都不做，然後才在那邊問機率真的沒意義啦。」

蘇怡寧29日在臉書分享收到該則私訊，只見網友提到，「蘇醫生您好，我想請問一下如果性行為過程中，沒有發現保險套破掉，因此射在裡面，當下有馬上挖出精液後去沖洗，想請問一下這樣的懷孕機率大嗎？剛好那天又是排卵期…」

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對此，蘇怡寧回應，10天後驗孕就知道。他也發文提到，機率不重要，做好準備比較重要，說過很多次了，真的不用特別寫訊息來問他，這樣會不會懷孕，因為10天後驗孕就知道，如果不放心，那就隔一個星期再驗一次。

▼使用保險套愛愛，未料竟破掉。（示意圖／記者黃克翔攝）

▲▼保險套、性行為（圖／記者黃克翔攝）

蘇怡寧指出，問機率不如do something，基本上在當下還有事後避孕藥可做緊急避孕使用，不要什麼都不做，然後才在那邊問機率真的沒意義啦；機率這種東西真的太空泛，對他們學醫學的來說，機率高低真的沒那麼重要，不是0就是1，全有全無定律，算機率去賭場用比較實在。

蘇怡寧表示，說個故事，他有個學長當時還在住院醫師訓練，再加上人生規劃關係，所以結婚後前3年都很努力避孕，結果後來覺得準備好可以生寶寶了，竟然生不出來最後要做試管，後來很懊惱地說，早知道就不要浪費這3年的保險套錢了。他認為，千金難買早知道，人生就這樣。

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