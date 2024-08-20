哈日族快看！記名西瓜卡確定回歸了　9月1日重啟販售

▲記名式西瓜卡確定於9月1日回歸。（本刊資料照、翻攝PASMO官網）

圖文／鏡週刊

要去日本旅遊卻沒有西瓜卡的人注意了，這張被譽為「旅日神卡」，有著可愛企鵝照的西瓜卡，記名式卡片在停售1年後確定重啟販售，時間點也正式宣布。

根據《NHK》報導，因晶片短缺影響，JR東日本去年宣布交通IC卡Suica（俗稱「西瓜卡」）還有PASMO卡都停止販售，來確保一定的庫存量，更一度引發民眾搶買要收藏，價格水漲船高。

不過後來提供給外國遊客的「Welcome Suica」重新於去年8月於羽田機場、成田機場，還有東京及澀谷車站再次販售，儘管「Welcome Suica」非記名，也沒有西瓜卡的招牌企鵝照，但至少遊客仍可購入使用。

JR東日本與首都圈的私鐵組成的PASMO協議會，今日正式宣布將記名式的Suica卡及PASMO卡，於9月1日重啟販售。

至於不記名的IC卡仍持續無法購入，重啟販售時間未定，JR東日本也表示對旅客造成不便，敬請諒解。



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