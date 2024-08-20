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自民黨總裁選舉活動展開！河野太郎今拜會首相岸田　小林鷹之尋求支持

▲▼日本自由民主黨,自民黨,日本自民黨。（圖／達志影像）

▲自民黨將於9月27日投開票選出總裁（黨代表）一職。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

隨著日本現任首相岸田文雄決定不參選下一屆總裁選舉，自民黨迎來群雄割據的「後岸田時代」，預計9月12日發布告示、9月27日投開票，儘管黨內仍須處理派閥政治、統一教會、派系資金醜聞等遺留下來的後患，但目前有11人表達參選意願，包括被視為青壯派希望的小林鷹之，參選者必須先獲得20人推薦。

根據《日本放送協會》，隨著安倍派、岸田派、二階派等派閥解散（只剩下麻生派），自民黨在後岸田時代迎來群雄割據的景象，由於派系藩籬解除，候選人所獲得的推薦人不再僅限於同一派閥內，因此甚至有同一派閥出現2位人選，包括前幹事長石破茂、現外務大臣上川陽子等人皆表示，目前正積極問候黨內每一人，盼能爭取最多推薦人。

在部分民調中支持率列居首位的石破茂，今（20）日在自民黨總部向記者團表示，「雖然眼下的目標是積極爭取超過20名以上的推薦人支持，但這還需要一段時間。我們會在最短的時間內，儘快召開宣布參選總裁的記者會，採取『不限時間、不限發言』的形式，將我自己的想法充分傳達給每一個人。」

▲▼日本自民黨9月即將進行總裁選舉，11位人選皆表明有意參選。（圖／記者羅翊宬製圖）

▲日本自民黨9月即將進行總裁選舉，11位人選皆表明有意參選。（圖／記者羅翊宬製圖）

　＊石破茂
 對於自民黨內已經確認選舉告示、投開票的具體時間表，石破茂則表示，「其實每一位候選人的想法（政策等）不僅需要告訴每一位黨員，更需要充分轉達給全國各地的人們，因此從發佈公告到投開票當天時間充裕，我認為應該足夠在車站前進行街頭演說，或是舉辦討論會解釋關於修憲、經濟政策、社會保障等主題。」

▲▼前經濟安保大臣小林鷹之20日召開記者會，宣布參選自民黨總裁。（圖／達志影像）

▲前經濟安保大臣小林鷹之19日召開記者會，宣布參選自民黨總裁。（圖／達志影像）

　＊小林鷹之
 現年49歲的小林鷹之獲得青壯派支持，過去曾4度當選眾議員，並擔任岸田內閣的經濟安全保障大臣（現任為高市早苗）。昨（19）日下午，小林鷹之正式透過記者會宣布將投入總裁選舉，強調競選期間不會借助派閥的力量，未來將透過一系列改革讓自民黨「脫胎換骨」，將日本打造成引領全球的國家。

為了能夠充分獲得足夠的推薦人支持，他20日上午開始拜會議員會館內自民黨議員們的辦公室，尋求黨內議員們的支持。

《讀賣新聞》指出，儘管小林鷹之是11位有意參選總裁的人選中較為年輕的候選人，且出生自財政省，抱持著保守派的政治信念，但外界卻認為小林鷹之的知名度並不高。《讀賣新聞》曾於7月進行民調，結果顯示民眾對於其身為自民黨總裁候選人的期待程度只有1%。因此，如何拓展知名度、尋求黨內各界支持，成為小林鷹之參選的課題。

▲▼河野太郎。（圖／達志影像）

▲河野太郎20日前往首相官邸拜會岸田文雄。（圖／達志影像）

　＊河野太郎
 河野太郎有意參選自民黨總裁，因此他於20日上午前往總理大臣官邸拜會岸田文雄，雙方進行20分鐘的談話。面會結束後，當現場記者團詢問是否就參選議題進行討論，河野太郎快步搭車離去，沒有回答現場提問。

相關人士透露，目前河野太郎正積極尋求黨內支持。

►小林鷹之宣布參選自民黨總裁　盼打造領導世界的日本
►日本自民黨總裁選舉時間表出爐　擬於9月27日投開票

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