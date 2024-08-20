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遺失剪刀找到了！新千歲機場200多航班延誤　4萬旅客受影響

▲▼ 北海道新千歲機場17日大批乘客等待過安檢，航班受影響。（圖／達志影像／美聯社）

▲北海道新千歲機場17日大批乘客等待過安檢，航班受影響。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

日本北海道新千歲機場17日因國內線登機區商家的剪刀不見，旅客被要求重新進行安檢，導致機場航班大亂，超過4萬名旅客受影響。整個狀況導致當日36個航班取消、201個航班延誤，這把剪刀已於18日在店裡找到。

HBC北海道放送等報導，機場17日得知剪刀遺失之後，為了安全起見，決定關閉所有安檢口，並安排所有旅客重新接受安檢，就連已經登機的乘客也要下機接受檢查，機場出現大批排隊人潮。

▲▼ 北海道新千歲機場17日大批乘客等待過安檢，航班受影響。（圖／達志影像／美聯社）

▲機場出現大批排隊人潮。（圖／達志影像／美聯社）

針對這起事件，機場19日證實，這把遺失的剪刀已於18日在事發店家裡面找到，由店內人員發現。這間店據信把剪刀放入帶鎖的保管庫內，使用時才會拿出。

機場表示，整個詳細事發經過正在調查中，但認為這是店鋪保管、管理體制不完善導致。至於延遲1天對外公布的原因，是需要時間與人員進行相關確認。

整起狀況造成機場17日總計36個航班取消、201個航班延誤，超過4萬名旅客受影響。部分旅客表示，他們別無選擇只能等待，希望相關人員能夠更小心一些，「最近有太多讓人擔憂的事情……直到回到家，我才覺得安全」。不過對於機場當下採取的措施，不少網友給予讚賞，「這件事展現出日本航空安全的嚴謹」、「新千歲機場是個安全的機場」。

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為一把剪刀！新千歲機場200多航班延誤　4萬旅客受影響

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