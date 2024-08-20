凱米颱風揭水患隱憂　立委張嘉郡爭取護岸復建工程

▲每逢汛期護岸常會發生崩塌情形，對附近社區生命財產安全造成威脅。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

凱米強颱今年7月挾豪雨肆虐，斗六市大埔溪中上游竹圍三號橋至行章橋傳淹水災情，及芭蕉溪護岸年久失修等狀況，立委張嘉郡今（20）日邀集水利署副署長林元鵬、斗六市長林聖爵及地方民意代表到現場勘查，做成決議請第五河川分署應於9月底前完成基礎補強，並參據近年水文資料，啟動大埔溪檢討計畫。

張嘉郡指出，大埔溪中下游竹圍三號橋至行章橋段水利署已有完成區段整治，但仍有部分區段僅為土堤護岸，年久侵蝕崩坍，這次凱米颱風帶來豪大雨，土堤經不起大雨沖刷崩落，造成水位壅高，導致兩岸淹水區域淹水情勢加劇，尤其是緊鄰文殊寺殯葬園區，危及人民生命財產安全。

現勘後，現場做成決議針對本次凱米颱風造成竹圍三號橋上游右岸遭沖刷情形，第五河川分署於9月底前完成基礎補強，並參據近年水文資料，啟動大埔溪規劃檢討，後續再依修正後治理計畫辦理。針對湖底大排靠文殊寺旁排水斷面窄縮有溢淹情形，雲林縣政府會提報應急工程，優先打通瓶頸段，避免2次災害，請水利署於9月初核定，以利趕辦發包施工。

此外，芭蕉溪護岸年久失修，損壞情況相當嚴重，下大雨時可能危害到農田和住家居民的安全，經現場勘查確實有立即施工必要。立委張嘉郡指出，凱米颱風過後已立即反映給水利署，於年7月29日完成搶險，並於今（20）日順利完成搶修，未來第五河川分署應於9月底前，以「透地雷達」辦理建造物檢查，視實際需求辦理整建；針對河道淤積部分，亦應於9月底前完成清疏作業。

▲張嘉郡今日邀集水利署副署長林元鵬、斗六市長林聖爵及地方民意代表到現場勘查，做成決議請第五河川分署應於9月底前完成基礎補強。（圖／記者蔡佩旻翻攝）