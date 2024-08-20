【廣編】濟州島饗宴超COOL來襲，讓你清涼一夏

▲現場有水蜜桃蘋果、檸檬、紅棗等多種柚子茶口味提供試喝。

圖、文／韓味不二

韓味不二與濟州島（Jeju）＆濟州島經濟通商振興（JBA）在高雄巨蛋共同舉辦「濟州島之夏」活動。濟州島以豐富的自然農產資源聞名，以香濃多汁的老欉柚子、漢拏山柑橘、五味子等最為出名。今年夏季特別引進來自濟州島各種水果特產製成沁涼飲品，有濟州香柑橘果汁、濟州島柚子茶、水果茶、濟州自然食品隨手包系列、精美禮盒，還有濟州特色五味子茶、濟州島漢拏山燒酒等，絕對都是夏季涼飲最佳選擇。

濟州島柚子茶系列造型別具一格。韓劇「我們的藍調時光」中出現的「漢拏山燒酒」，無論是單飲還是搭配餐食，都能帶來極致的味覺享受。本次還有濟州島相關工藝品展出，增添濟州島展豐富度。

除了濟州島系列的產品外這次更集結多家韓國道地街邊美食以及韓國道地美食，必吃街邊美食Q彈「韓國串年糕、串魚板」、多種口味「韓式飯捲」、外酥內軟香氣十足「弘大煎餅」，必吃韓國道地「醬油螃蟹」、「章魚醬」、韓國美食「韓國泡菜類」各式蔬菜脆片等！

主辦單位：濟州島（Jeju） &濟州島經濟通商振興院（JBA）&韓華不二

活動地點：高雄漢神巨蛋8F活動會館

地址：高雄市左營區博愛二路777號