高雄人注意！8／12起至9月底「路口違規大執法」　甩行人地獄惡名

▲高雄市今年1至7月份行人交通事故發生154件。（資料圖／記者吳世龍翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄人注意了！交通大隊今(9日)宣布，12日起至9月30日將執行「路口不停讓行人執法」專案勤務，將針對路口不停讓行人、人行道違規停車、行人違規穿越道路等項目加強執法。此外，年底前還會擴大增設16處路口科技執法，用路人可得多加留意。

交通大隊統計，高雄市今年1至7月份全般行人交通事故發生154件，行人24小時內死亡人數計12人。經深入分析，其中有7件事故行人是肇事主因，高達58%，肇事主因分別為「行人穿越道路不當」及「闖紅燈」等違規態樣。而「車輛未禮讓行人」有2件，約占16.7%，顯示在持續執法與宣導的強度下，車輛未禮讓行人的違規態樣已逐漸減少。

▲甩行人地獄惡名，高雄8月12日起將執行路口違規大執法。（資料圖／記者許宥孺翻攝）



為持續強化禮讓行人路權觀念，高雄市警察局宣布，自8月12日起至9月30日執行「路口不停讓行人執法」專案勤務，將針對「路口不停讓行人」、「非號誌化路口未依標誌、標線、號誌停車再開」、「人行道違規(臨時)停車」、「道路障礙」及「行人違規穿越道路」等項目加強執法。

此外，針對路口不停讓行人違規部分，高雄今年也增設21處「不停讓行人監測系統」科技執法設備，於7月15日正式上線執法，並配合交通局路口改善計畫，預計於年底擴大增設16處路口科技執法。

▲高雄市警察局8月12日起將執行路口違規取締。（圖／記者許宥孺翻攝）