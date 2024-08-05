成大教授助理過馬路遭保時捷休旅撞死　夫悲：倒個垃圾就被奪命

▲蔡姓男子駕駛休旅車撞上正走過行人穿越道的成大教授助理謝姓女子，導致謝女傷重不治。（圖／民眾提供，下同）

記者林東良／台南報導

台南市東區富農街、東門路口，7月20日晚上發生一起死亡車禍，蔡姓男子駕駛保時捷休旅車沿富農街口左轉東門路時，撞上正走過行人穿越道的成大謝姓女助理，導致謝女送醫傷重不治死亡；2023年同樣在路口人行道穿越時發生車禍、痛失愛女的余姓男子指出，不要再讓「行人地獄」悲劇一再發生。

據了解，53歲謝女是教授助理，7月20日晚上7時40分許外出倒垃圾，行經東區富農街口的東門路行人穿越道欲返家時，一輛由蔡姓男子駕駛的保時捷休旅車從富農街口左轉進入東門路，在路口的行人穿越道撞上謝女。

謝女當場頭部、身體重創，腿部骨折，經消防局出動救護車將她送醫搶救，惟謝女傷勢嚴重，隔天上午8時許宣告傷重不治。肇事的蔡男接受警方調查，其身上無明顯傷勢、酒測值為0，並無酒駕。

此一車禍讓謝女家破人亡，謝女陳姓丈夫與孩子至今都無法接受最親的家人只是出門倒個垃圾，寶貴的性命就這麼被奪走。謝女丈夫表示，妻子是依交通號誌走在穿越道上，他不願見到奪走愛妻性命的蔡男到醫院或是殯儀館致哀，也感受不到蔡男的歉意。謝女丈夫強調，車禍肇事責任問題，後續就由司法調查處置。

2023年台南北區忠義路、成功路口，也發生余小妹妹與母親在行人穿越道遭左轉車撞上，造成余小妹妹不治身亡，母親重傷送醫的憾事，此事引發社會震驚與政府重視，並要求行經路口時一定要禮讓行人，否則重罰，警方也同步執行大執法，沒想到這種悲劇再度發生。

余小妹妹的父親余爸爸表示，台灣類似「行人地獄」的案例一再發生，政府、民眾都有責任保障行人行的安全，在路口禮讓行人不僅是交通規則，也是行人禮儀，希望「行人地獄」的悲劇不再發生。

警方指出，車輛行駛到路口行人穿越道時，一定要停讓行人通過，任何車輛駕駛人都應該注意這準則，車輛駕駛人在行經路口時只要減速、注意是否有行人通過，應可避免車禍憾事一再發生。