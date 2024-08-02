1到5月交通事故奪1193人命「降8.9%」　行人死亡不降反升

▲交通部長李孟諺（左）。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

交通部今（1日）公布最新交通事故統計，今年1月到5月整體死亡1193人，減少116人，大降8.9%，不過行人死亡160人，不降反增2.6%，其中行人闖越馬路占比最高；另今年5月單月交通事故死亡211人，創歷年新低。此外，新竹市行人及整體死亡增加最多。

交通部今日公布最新交通事故資料，今年1至5月發生16萬0249件交通事故，比去年同期減少8182件、4.9%；受傷人數有21萬4124人，比去年同期減少1萬1948人、5.3%；死亡則有1193人，比去年同期減少116人、8.9%，達減少5%目標值。另今年5月單月交通事故死亡211人，比去年同期減少59人，降幅達21.9%，創歷年次低。

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▲今年1月到5月交通事故統計及趨勢。（圖／交通部提供）

交通部統計也顯示，今年1月到5月機車、高齡者、酒駕、兒少死亡也都較去年同期減少，但行人累計死亡人數160人，較去年同期增加4人、2.6%。

交通部路政及道安司長黃運貴分析，今年1月到5月行人死亡人數以高齡者為主，65歲以上有118人最多，占整體行人死亡74%，行人死亡人數則以新竹市增加10人最多、台中市增加7人次之，再其次為高雄市增加4人。另行人事故肇車種分析，以小型車占58%、機車占35%較多。

至於行人死亡前五大肇因，分別是未依標誌或標線穿越道路，有34人、占21.3%；其次是車輛未依規定暫停讓行人先行，有32人、占20%；恍神、緊張、心不在焉分心駕駛也有20人、占12.5%；未依規定減速有7人、占4.4%；未依號誌或手勢指揮穿越道路有6人、占3.8%。

▲▼行人死亡高齡族群、縣市及肇因分析。（圖／交通部提供）

黃運貴指出，桃園市、台中市、新竹市及新北市行人違規穿越道路，以及台中市、桃園市、高雄市及新竹市車輛未依規定停讓行人較為嚴重，呼籲行人死亡較多的縣市要加強執法，並宣導行人和駕駛人要有正確觀念。此外，行人減少最多為台北市降低11人；每10萬人行人死亡比例最高為新竹市2.4人、比例最低為連江縣及金門縣均為0人。

交通部長李孟諺表示，今年1月到5月交通事故死人減少，但機車死亡仍有715人，雖然比去年同期減少109人，但仍占整體死亡6成以上，減少機車肇事和死亡受害，是未來除保護行人外，另一個重要工作重點。

李孟諺指出，台灣每10萬行人死亡率比韓國還要低，但因機車族死亡率很高，讓台灣整體交通事故死亡率為韓國2倍，台灣要急起直追的重要課題，目前全國有90多個駕訓班開設機車道路駕駛訓練課程，政府補助減輕民眾負擔，每年24萬人考取駕照，有4萬到5萬人經過駕訓，肇事風險降低36%，未來也期待透過補助或政策引導民眾受訓。

▲交通部長李孟諺。（圖／記者李姿慧攝）

至於行人死亡原因，李孟諺表示，行人未依規定標誌標線穿越路口或路段，是行人死亡的一個主因，另外車輛未依規定停讓行人，也是另一個造成行人死亡的原因，將通知行人死亡增加的縣市，呼籲加強行人依規定穿越斑馬線或路口宣導，以及車輛未禮讓行人的執法。

此外，李孟諺指出，有些地方離路口很遠，行人不想走那麼遠，就會在沒有號誌的道路直接穿越，將請相關縣市會勘，檢視是否路口過遠造成行人闖行，可評估增加路口或號誌讓行人安全穿越。

李孟諺說，針對行人違規，現階段將勸導和宣導不要違規穿越路口，但有些路口跟路口之間距離過長，以至於行人為了方便直接穿越，地方政府應該針對這些路口檢討，確保行人安全。

由於行人闖越馬路現行開罰500元，李孟諺說，行人違規穿越路口等行為現在有罰款，未來是不是檢討提高，後續會視狀況綜合性考量。