廣三SOGO電影院復活！「王牌映画」8／21開幕　限定5元門票開搶

▲廣三SOGO百貨宣布自營影城品牌「王牌映画」，將於21日正式開幕，推出限時優惠電影票5元活動。（圖／王牌映画提供）



記者游瓊華／台中報導

廣三SOGO頂樓電影院復活！廣三宣布，自營的王牌映画影城將在21日開業，為慶祝影城開業，王牌映画特別推出限時優惠活動，8月21日當日手機出示成功加入『LINE@好友』畫面，即可以5元的票價，觀看當日任一場次的電影，限量500份。此外，知名秀泰影城也在台中站前店設置全台最大ScreenX影廳，都是要搶攻暑假電影市場。

廣三SOGO百貨2014年曾經攜手華威影城、在18樓打造，惟華威影城首度插旗台中7年後，仍因不敵疫情衝擊，2021年2月黯然退出台中市場。影迷等了3年多，終於盼到影城復活，但廣三這次不再與既有影城品牌合作，選擇成立自有品牌「王牌映画」。

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▲「王牌映画」影城共有9座影廳，設有440個座位。（圖／王牌映画提供）



廣三指出，王牌映画影城以黑白灰為主色調，影城內設有9座影廳共440位，其中「Cine Art 藝術主題影廳」和「Cine Anime 動畫主題影廳」，兩個特色主題影廳，全天候帶狀式的播映藝術電影和動漫電影。此外，所有影廳皆配備最新一代的SP2K系列雷射放映機，採用雙重雷射技術；杜比7.1聲道環繞音響系統，讓每位觀眾都能享受無與倫比的聲音效果。

另一知名影城品牌，秀泰影城今年暑假前就砸上億元，由台北欣欣、台中文心、高雄夢時代打頭陣引進韓國三面270度全景銀幕ScreenX影廳，果然一開幕就受到影迷青睞，站前店也在上月底悄悄營運，但總座位數超越其他分館，成為全台最大ScreenX影廳。