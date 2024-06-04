獨／台中人超期待！漢神洲際明年開幕　「威秀」成北屯首家影城

▲漢神洲際將引進電影院華納威秀，並設計12個影廳，最大影廳將有300個座位。（圖／資料照片）

記者游瓊華／台中報導

總投資金額65億元的「台中洲際棒球園區．漢神洲際購物中心」預計明年第四季開幕，整個商場包括地上7層、地下4層；據傳，漢神洲際將引進電影院華納威秀，並設計12個影廳，最大影廳將有300個座位，也將成為台中北屯首家大型影城。不過對此，漢神百貨表示，一切都還在洽談中，無法回應。

漢神洲際購物中心座落台中市人口第一大行政區北屯區，鄰近則是台中市第二大行政區西屯區，從當時2021年動工至今，短短3年過去，已經成為台中發展最活絡地區，更帶動周邊房價急速飆漲。2021年開始動工，預計今年7月份要舉行上樑儀式，明年年底開幕。

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漢神洲際購物中心包含7層、地下4層，面積達3.4萬坪，內容包含餐飲、娛樂購物、影城、運動體驗、汽機車停車等多元商業複合空間，購物中心地下停車場及洲棒立體停車場可同時提供停車空間，包括2500個汽車停車位及4000個以上機車停車位。

據了解，漢神洲際購物中心將引進華納威秀，初步規劃共有12個影廳，最大影廳約300個座位、最小約89個座位，將成為台中北屯首家、也是最大影城，不過漢神對此相當低調，強調確實與連鎖影城合作，但一切都還在洽談中，無法回應。