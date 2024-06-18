台鐵南港調度場都更案開工　引進飯店影城估2029年完工

▲台鐵南港調車場都更案導入商辦大樓、飯店、影城、住宅等複合式機能。（圖／台鐵公司提供）

記者蔡亞樺／台北報導

台鐵公司今年元旦掛牌後，加速活化資產開發，南港調車場都市更新案今（18日）舉行開工典禮，總投資金額高達300億元以上，導入商辦大樓、300間房的飯店、影城，以及500多戶住宅等複合式機能，預估2029年完工，盼帶動周邊商業發展。

台鐵南港調車場都更案位於松山車站通往四鐵共構的南港車站，以及台北流行音樂中心的主動線上，並鄰近於捷運松山站與捷運昆陽站間，交通便捷，地域完整，占地面積約1.64萬坪。

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▲台鐵南港調車場都市更新案今舉行開工典禮 。（圖／台鐵公司提供）

台鐵公司指出，該都更案與國泰人壽、三商美邦人壽、華泰大飯店、國泰建設、國泰商旅投資成立的南港國際一、二股份有限公司共同推動，總樓地板面積逾15萬坪的多用途使用區，工程總投資金額300億元以上，都更完成後的總價值超過千億元。

台鐵公司表示，今日南港調車場都更案主體工程啟動，預計2029年完工，除可促進南港地區繁榮及進步，改善居住環境品質及保有南港的原生態環境資源外，更導入大型商業機能及辦公大樓、300多間房的飯店及影城、500多戶住宅、台北市政府公益設施等多元複合式機能，可滿足辦公、居住、遊樂、休憩等需求。

今年1月1日台鐵局改制為國營公司，法令鬆綁不受國產法限制，台鐵公司導入全新開發方式，台鐵公司表示，預計下半年將推出台中市復興路、台北市安東街、基隆市光明路及高雄市自立路等新4大招商案件，共創資產開發效益。