下周開學「北市鬧教師荒」逾百校招考中　教育局急找退休師代課

▲下周五開學日，北市仍有逾百校鬧教師荒，還在招考代理教師。（示意圖／達志影像）

記者楊惠琪／台北報導

全國中小學下周五（8/30）開學，今年各縣市教師甄選大開缺，加上國中新生適逢龍年入學大舉增班，從都會區到偏鄉離島，許多學校還找不齊代理教師，光是北市就有逾百所中小學還在招考，有明星國中開了22招還找不到老師。北市教育局證實，因今年國中增班，代理教師需求大增，近日將盤點師資缺口，將回聘退休教師支援教學。

113年各縣市國小教甄大開缺，桃園市開出700個缺額、新北市開近600個缺額、台北市招考461人、台中市招考344人、彰化縣開出276人、宜蘭縣190人、屏東縣132人，缺額均創下歷年新高。但以北市為例，國小招考461人，報到後仍有185名缺額；國中招考136人，尚有14個缺額，只能繼續招考代理教師。

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國中端部分，今年受龍年入學效應影響，全台國一新生入學人數比去年大增逾3萬人，以新北市增加6248人最多，國中增班200班；台北市新生也增加2000多人，增加60班，也帶動師資需求，除了擴大招考正式教師外，各校也大舉招募代理代課教師因應。

開學在即，根據「教育部全國高級中等以下學校教師選聘網」公告，台北市60多所公立國中，有多達55所學校仍在招募代理教師，連搶破頭的敦化國中、龍門國中、介壽國中、仁愛國中等明星國中也還找不齊師資，金華國中甚至開出22招急徵師資。北市國小也還有60多所學校還在招募中。

一名國中代理教師指出，今年各校增班，雙北至少還有逾500個代理代課缺，往年如果備取就希望渺茫，今年只要有備取就上，以他為例，有5間備取學校，已經有4所學校打電話來詢問是否可以報到。

北市教育局副局長陳素慧指出，今年國中適逢龍年入學，各縣市都在增班，國中代理教師的需求的確比往年增加許多，但龍年效應是一時的，只能靠代理教師來補足人力，近日就會盤點各校師資缺口，將回聘剛退休的國中教師，返校擔任兼任教師，但她也坦言，剛開學一、二周，學校老師課務負擔可能會稍微重一些。

北市延平國小校長、全國中小學校長協會理事長陳清義表示，今年學校開8個正式教師缺，最後錄取7個，卻只有2人報到，加上代理代課需求，今年招考10多名代理教師，也是考到第10招才找齊。主因就是雙北地區租屋等生活開銷太大，一旦考取家鄉的教職，就會放棄到都會區學校。

陳清義說，今年國一新生大舉增班，3年後學生畢業，接下來學生數就是懸崖式下降，若現在補足正式教師，將來減班又會出現問題，才會導致今年代理缺額特別多，而從去年開始，北市國中小代理教師難覓，已成為北市教育隱憂，建議市長蔣萬安應正視此問題，透過提供都市加給或津貼，才能把師資留在北市。

北市教育局表示，北市提供代理教師的福利待遇全國最優，大學畢業起薪就有4萬元左右，還有寒暑假、可領12個月全薪，而且六都僅有北市讓代理教師可以比照正式教師敘薪及採計職前年資，另根據居住地和任教學校距離，提供最高1200元的交通津貼，歡迎踴躍報考。

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