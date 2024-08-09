憲法法庭宣告「代理教師不計職前年資」違憲　相關辦法一年後失效

▲范雲爭取代理教師職前年資應敘薪。（圖／范雲國會辦公室提供）



記者杜冠霖／台北報導

新北市中和高中代理教師張凱翔在敘薪時，不服校方不計入其先前2年職前代理教師年資，張凱翔經申訴、再申訴及行政訴訟都敗訴，於是聲請釋憲；今（9日）憲法法庭宣布違憲，相關違憲辦法於一年後失效，中央主管機關並需於一年之內制定相關辦法並實行。對此，民進黨立委范雲表示，感謝大法官看到現場教師的各種困境，她會持續協助代理教師爭取更平等的勞動權益，並承諾繼續緊盯這一年內須修正的相關法令。

代理教師採計年資一案，聲請釋憲人張凱翔從2017年開始纏訟，於今年3月11日憲法法庭開庭召開言詞辯論會，憲法法庭今日宣判，「各縣市政府自行制定補充規定不予敘薪」違憲，相關違憲辦法於一年後失效，中央主管機關並需於一年之內制定相關辦法並實行。

對此，長期推動該議題的立委范雲表示，表示感謝大法官看到少子女化及教育制度變革後，現場教師的各種困境，還給代理教師應有的勞動權益。

范雲指出，代理教師的權益是她過去4年非常關注的議題，去年2月成功爭取代理教師全年薪後，她就和代理教師工會持續訴求「代理教師職前年資應敘薪」。不僅在去年以及今年都召開記者會，也不斷和教育部溝通可以在大法官宣告違憲前就先開始修法。

范雲強調，代理教師勞動權益是否穩定，直接影響到學生的受教權益，這是不爭的事實。為了更好的教育，爲了維護學生受教權益，她會持續協助代理教師爭取更平等的勞動權益，並承諾繼續緊盯這一年內須修正的相關法令。