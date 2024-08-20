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藍眼淚看到膩！偏鄉離島搶代理教師像賣房　學校嘆：還是沒人考

▲親子教育、高中,學生上課,高中數學,教育,互動問答,舉手發問,教室（圖／記者林世文攝）

▲偏鄉離島小學面臨師資不足，辦理代理教師甄選也苦無考生報考。（示意圖／ETtoday資料照）

記者楊惠琪／台北報導

「代理教師甄選，不用報名費，還提供優質單人套房宿舍」、「待上一年藍眼淚看到膩」、「台北設考場服務，不用飛離島考試」、「校園坐落在河谷邊且群山環繞」。開學倒數一周，全台仍有許多學校師資沒到位，教甄文宣充斥網路像賣屋廣告，不只都會區學校急徵代理教師，偏鄉學校更感嘆：「真的都沒人來考。」

113年各縣市國小教甄大開缺，桃園市開出700個缺額、新北市開近600個缺額、台北市招考461人、台中市招考344人，非六都的彰化縣開出276人、宜蘭縣190人、屏東縣132人，缺額均創下歷年新高。國中學校受龍年入學效應影響，全台國一新生大增逾3萬人，也帶動師資需求。

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馬祖南竿鄉介壽中小學，為了徵聘1名數學代理教師，擔心離島交通影響報考意願，特地飛到北市設考場；馬祖高中徵數學、國文科代理教師，也到北市設考場，另開出每月近萬元的離島加給、機票6折等待遇。花蓮縣北富國中則在各大教甄社群廣貼招募訊息，但遲遲沒有人報考，讓學校老師大嘆：「真的還沒有人來報考。」

▲代理教師甄選文宣。（圖／翻攝教師甄試人才網）

▲偏鄉學校在網路社群平台宣傳代理教師甄選文宣。（圖／翻攝教師甄試人才網）

「今年真的太慘了！」全國代理暨代課教師產業工會理事長黃湘仙表示，從都會到偏鄉，從國小到國中，到處都在缺代課代理教師。她說，教育部每年培育這麼多師培生，學生畢業後卻不願投入教學現場，甚至代理教師也有全年聘期，部分縣市採計代理年資提敘，條件都拉到這麼好，還是找不到老師，「除非有偏鄉情懷，不然誰會為了一年一聘往偏鄉去。」

黃湘仙指出，要吸引教師到偏鄉任教，首要滿足食衣住行的基本需求，提供住宿、伙食與交通津貼等；其次要讓年輕的代理教師覺得偏鄉任教有願景、有未來性，應提供線上在職進修管道；最重要的是職場友善，過去資深教師的職場霸凌時有所聞，學校不應再把代理代課教師當次等人力。她也呼籲政府，通盤檢討目前國教的師資缺口。

花蓮偏鄉國小教師唐宇新表示，近幾年因各縣市釋出大批正式教師職，今年又適逢年改後首批退休潮，導致全台代理教師荒，預估到明年寒假前，仍有大批學校面臨找不到代課代理教師的窘境。尤其花蓮地區，因為地震頻繁，加上風災後的交通受損，影響求職者到花蓮工作的意願。

唐宇新指出，教育部提供給東台灣偏鄉教師加給，每月只有630元，只夠買1張從玉里到台北的單程自強號火車票，即使有教師證的代理教師，每月薪資加上導師津貼等，也只有4.5萬元左右，待遇並沒有特別突出，他呼籲政府應該徹底檢討偏鄉師資待遇問題。

▲代理教師甄選文宣。（圖／翻攝教師甄試人才網）

▲偏鄉學校在網路社群平台宣傳代理教師甄選文宣。（圖／翻攝教師甄試人才網）

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