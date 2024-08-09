「代理教師敘薪」遭判違憲　教育部：尊重判決研修法規

▲對於代理教師不採計職前年資被判違憲，教育部表示，將與地方政府一起研修法規。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

中小學代理教師是否採計職前年資各縣市標準不一，憲法法庭今（9日）下午宣判違憲。教育部表示，尊重憲法法庭判決，將依判決意旨，與各地方政府研修相關法規來保障代理教師權益；新北教育局回應，將根據法庭判決及教育部辦法，儘速重新檢視規定，並配合中央修法內容進一步修正，維護代理教師權益。

根據教育部統計，全台代理教師超過3萬人，相較於中小學專任教師薪資會隨著年資增加，代理老師執教的年資可否累計敘薪，各縣市規定不一。曾擔任新北市華僑高中、石碇高中等校代理教師的張凱翔，被聘為代理教師時，校方不採計在公立學校任職的代理教師年資，只以學歷敘薪，張凱翔為此提出訴願敗訴，憲法法庭受理釋憲，今天下午宣判違憲。

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教育部指出，肯定代理教師對整體教育場域的貢獻，以及共同維護孩子受教權努力，並持續推動代理教師相關權益保障事項，例如和各地方政府協調，已在112年修正「高級中等以下學校兼任代課及代理教師聘任辦法」，明定學校聘任一學期或一學年的長期代理教師，給予一學期或一學年的完整聘期等。

教育部強調，尊重憲法法庭的判決，後續將依判決意旨，會商各地方政府研修相關法規，以保障代理教師權益。

新北市教育局表示，尊重憲法法庭判決，有關代理教師敘薪，新北市將依憲法法庭判決及教育部辦法，儘速重新檢視本市規定，並配合中央修法內容進一步修正，維護代理教師權益相關事宜。

面對少子化及超額教師等問題，新北教育局積極維護代理教師權益，並制定相關政策及配套措施。112年起率先提供代理教師12個月的完整聘期，每年需增加籌編4億元人事經費，積極維護代理教師權益。