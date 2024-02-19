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提升垃圾處理量能　竹市垃圾焚化廠完成升級優化

▲環保局長江盛任（左2）視察爐管進場材料。（圖／新竹市政府提供）

▲環保局長江盛任（左2）視察爐管進場材料。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市垃圾資源回收廠（垃圾焚化廠）自建廠營運已逾23年，是竹市唯一大型廢棄物處理設施，更是協助桃竹苗地區垃圾調度處理的重要角色。新竹市政府表示，竹市焚化廠因長年操作運轉，多數設備皆已老舊，時常發生設備故障必須停爐搶修情況，因此市府去年著手辦理焚化廠升級整備工程，第一期針對5項主要設備進行升級優化，共投入4億4,530萬元（包含環境部補助1億3,270萬元），於今年1月底完成主體工程並點火起爐，期待透過汰舊換新維持設備穩定度，提升全廠垃圾處理效能。

新竹市長高虹安表示，市府團隊重視環保議題，致力提供市民「宜居永續、幸福友善」的城市環境，此次焚化廠次升級整備主體工程自去年11月起，竹市環保局皆如期掌控工程進度並確實監督，於今年1月正式完成主體工程並點火起爐，除了提升垃圾處理量能、有效維持市容環境外，亦可將資源再利用為電能，落實節能減碳資源循環，創造宜居永續的城市。

環保局長江盛任表示，感謝環境部大力支持，於111年11月核定補助竹市垃圾焚化廠升級整備工程並挹注1.3億元補助經費；去年7月環保局與統包廠商完成簽約，於同年11月16日起進入停爐施工階段，此次工程針對5大項目進行更新，包括地磅、垃圾吊車、空氣冷凝風扇、分散式控制系統及爐管等，從施工前貯坑準備期至各項目單機測試後完成起爐共歷時4個月，該期間除相關單位全力配合事業廢棄物進廠管制外，環保局更加強進廠垃圾落地檢查並強化稽查量能，嚴禁不肖業者挾帶未取得同意許可之廢棄物進廠，以確保焚化廠升級整備工程施作時，貯坑空間及垃圾轉運量能足以負荷，維持竹市家戶垃圾正常收受。

江盛任進一步指出，竹市焚化廠大部分設備已於今年1月底完成升級優化，於春節前及時恢復運轉，目前正進行後續整改工程階段，以目標每日680公噸之處理量使竹市安然度過113年度國家清潔週，妥善處理農曆年前家戶大掃除大幅增加的垃圾量，也讓市民朋友享有潔淨環境，健康安心過好年。

環保局表示，無論是焚化廠的延壽工程或是垃圾處理量提升，皆莫過於每位民眾在生活中隨手做好資源回收，減少垃圾製造機會，環保愛地球、做好垃圾分類是全民共責，呼籲市民朋友共同用行動守護家園，齊心推行聯合國永續發展目標SDG6環境品質及SDG11永續城市，落實源頭減量好習慣，共創低碳淨零綠生活。

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