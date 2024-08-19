推動社區深化司法保護　法務部長鄭銘謙走訪橋頭司法保護活動

▲法務部長鄭銘謙（前排中）參加更保橋頭分會梓官區赤崁社區「更生人社會回饋種子服務體驗觀摩會」。（圖／法務部提供）



記者吳銘峯／綜合報導

為推動社區參與以深化司法保護，法務部長鄭銘謙上任後展開司法保護關懷之旅。他19日參與更保橋頭分會梓官區赤崁社區「更生人社會回饋種子服務體驗觀摩會」，與岡山區「台灣滷味博物館」犯保橋頭分會馨生據點揭牌儀式，親自鼓勵更保及犯保團體。

鄭銘謙上任後宣示推動溫暖、有感的柔性司法，展開司法保護關懷之旅，實際走訪各地參與司法保護活動，以及訪視更生、馨生個案，傳遞政府關懷與溫暖。他這次偕同臺灣更生保護會及犯罪被害人保護協會董事長張斗輝、保護司督導參事林嚞慧等人，共同出席更保橋頭分會與犯保橋頭分的活動。

鄭銘謙在「更生人社會回饋種子服務體驗觀摩會」致詞表示，當更生人從「接受服務者」轉變成「提供服務者」，就代表更生人已經具備自立的能力。透過「更生人幫助更生人」的模式，讓輔導成功的更生人，成為回饋種子，再去幫助其他更生個案，形成善的循環，持續擴散。

另外他在岡山區「台灣滷味博物館」犯保橋頭分會馨生據點揭牌儀式致詞時指出，服務據點設置於社區，不同於檢察機關的嚴肅，希望呈現出熱情溫暖，提供馨生朋友一個可以陪伴彼此、放鬆暢談，撫平心中傷痛的場所，藉此鼓勵馨生朋友走出家門，感受外界關懷及支持。

最後鄭銘謙再率隊前往橋頭地檢署與明陽中學巡視，聽取檢察業務與矯正學校校務推動情形，勉勵機關應持續精進業務，減少犯罪，降低再犯。

▼法務部長鄭銘謙到橋頭地檢署巡視，並致贈紀念品鼓勵地檢署員工。（圖／法務部提供）