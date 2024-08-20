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社會 社會焦點 保障人權

聯結車鋼梁砸爛忠孝橋　回復費用+砸毀汽車...司機恐賠大了！

記者戴上容／新北報導

一輛聯結車20日清晨5時50分行經新北市三重區台一高架道路，後斗載運鋼梁突鬆脫掉落，砸破護欄，台一高架道路因此全線封閉，造成交通大亂，市府評估，回復工期約2個月。現場華光結構技師張凱庭初估，橋面回復需要1、200萬的金額。另外，加上橋下被砸毀的汽車毀損費用，洪男不僅有刑責也將面臨巨額的賠償費用。

▲▼連結雙北的忠孝橋事故，聯結車撞破護欄。（圖／記者戴上容翻攝）

▲連結雙北的忠孝橋發生事故，造成交通大打結。（圖／記者戴上容翻攝）

對於這起事故，新北市副市長朱惕之上午受訪指出，預計要1個多月至2個月才能將橋面、護欄修復完成，這段期間「新北往台北」只能單線通行，未來回復施工可能採用夜間施工方式進行緊急搶修，由於橋梁周圍有許多住家，施工這部分仍需協調。

工務局在第一時間派出6名技師針對橋樑進行安全評估，技師們評估，橋梁的主結構沒有受到損害，但橋面的部份鋼筋裸露，須盡快恢復。

▲忠孝橋現場畫面曝光。（圖／記者戴上容攝，下同）

▲事故現場相當驚悚。（圖／記者戴上容攝，下同）

華光結構技師張凱庭初估，橋面回復金額大概一兩百萬，但現在人工要調配的變數蠻大，壞掉的地方主要是懸掛出來的路板（橋面板）受車禍現場撞擊，但主要結構底板跟副板沒有影響。另外橋下被砸毀2國產汽車尚待估算，洪男這次不僅闖了大禍、有刑責外，也將面臨巨額的賠償費用。

▲▼ 結構技師張凱庭 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲ 結構技師張凱庭初估橋面賠償金額1、2百萬。（圖／記者戴上容翻攝）

▲▼ 鋼樑砸毀忠孝橋，聯結車駕駛上銬移送 。（圖／記者戴上容攝）

▲洪姓聯結車駕駛被上銬移送 。（圖／記者戴上容攝）

ET快訊
砸毀忠孝橋！肇事男竟才還在實習　首載鋼樑就出事

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