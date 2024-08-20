高雄男酒駕被攔查…原地狂跳想退酒　警無言：給你5分鐘

▲高雄男酒駕上路被逮，狂喝水、原地跳想退酒。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄一名高姓男子晚間工作餐敘後酒駕上路，因違反道路交通遭員警攔查，酒測感應器一吹就亮紅燈，高男表示要先做運動來排汗退酒，員警聽完很無語，不過仍表示給他5分鐘的時間做運動，高男最後配合檢測，酒測值仍超標，當場被逮捕送辦。

鼓山分局員警18日凌晨2點多執行巡邏勤務時，在博愛二路、明誠三路交叉口，發現一部紅色自小客車從停車格駛入車道沒打方向燈，且還違規紅燈迴轉，員警便上前攔查。





▲盤查過程中，男子一直原地跳。（圖／記者許宥孺翻攝）

盤查過程中，35歲高姓男子精神狀況不佳，員警詢問問題時，高男一邊原地跳躍一邊回答，員警才發現他酒駕上路。先是以酒測感應器請高男輕吹，結果就亮紅燈，因此請高男進一步配合接受酒測。

沒想到高男又開始跳跳跳，員警無奈地問：「你要先運動一下嗎？現在2點05分，等一下2點10分就測。」時間一到，高男配合受測後，酒測值仍超過法定標準值，當場將他依公共危險罪逮捕送辦。

警方調查，高姓男子當晚在鼓山區某熱炒店參加餐敘，期間因客戶盛情邀約，難以推辭，只好舉杯回敬。高男自知稍晚還要駕車返家，席間便不敢貪杯，酒後更是在車上休息一會時間，認為酒精應已消退大半才敢開車上路。

▲男子酒測值超標被逮捕送辦。（圖／記者許宥孺翻攝）

不料途中因交通違規遭警方攔查，甚至被查出酒駕。高男在接受盤問時，深怕體內酒精還沒代謝完全，只好頻頻跳躍想讓自己加速排汗退酒，無奈結果仍徒勞，不僅遭法辦，車輛也被當場卸牌並移置保管。